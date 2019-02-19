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Hoşkara’dan, Arıklı’ya tepki !..

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Kıb - Tek'in santral alımı ihalesi ile ilgili olarak, "uluslararası ihale niçin yapılmıyor" diyerek Kıb - Tek yönetim kurulunu suçlayan YDP Başkanı Erahn Arıklı’ya Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara’dan yanıt geldi.
Hoşkara’dan, Arıklı’ya tepki !..

Kib - Tek'in santral alımı ihalesi ile ilgili olarak, "uluslararası ihale niçin yapılmıyor" diyerek Kıb - Tek yönetim kurulunu suçlayan YDP Başkanı Erahn Arıklı’ya Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara’dan yanıt geldi.

Erhan Arıklı aleyhine zem ve kadih davası açacaklarını belirten Ercan Hoşkara, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Hoşkara açıklamasında, Kıb - Tek yönetim kurulunun, Haziran 2018'de Bakanlar Kurulunun karara bağlaması için uluslararası ihale yapılabilmesine yönelik oy birliği ile karar alındığını, ancak, bu kararın, bakanlar kurulunun gündemine taşınmadığına vurgu yaptı. Aralık 2018'de ise santral alımının daha fazla gecikmemesi için yönetim kurulu kendi yetki ve sorumluluğu içinde bir önceki karara atıfta bulunarak yine oy birliği ile yerel ihale kararı aldığını belirten Hoşkara, karar alınırken, partisinin politikaları ile hükümet programına tamamen uyulduğunu dile getirdi. Gelinen noktada yatırım konusunda hem fikir olunduğuna ve Kıb-Tek yönetim kurulu kararlarının bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun gündemine getirilerek Uluslararası ihale kararının alınabileceğini söyledi.

Ercan Hoşkara, yönetim kurulunun almış olduğu kararları da belirterek Yönetim kurulunun Haziran 2018'de almış olduğu kararlara da atıfta bulundu.

Kıb-Tek yönetim kurulunun almış olduğu kararlar aşağıdaki gibidir:"

Yönetim kurulu;• En az iki yıl süre için fuel oil ile kısıtlı ve kısa vadeli dönemde üretimin endeksli olacağı gaza dayalı üretim modeline uygun olarak 64 – 80 MW gücünde çift yakıtlı (fuel oil – doğal gaz) dizel makinelerin, 2019 yılının yaz aylarına yetişebilecek şekilde, ivedilikle ihaleye çıkılmasını,• İhaleye üretici firmaların direk katılımının sağlanması; katılımın, Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak, üretici firmaların direk teklif atabilecekleri yöntem tercih edildiğinden uluslararası olması; ihale bedelinin 48 ay vadeli ödemeli olması; ve, ihalenin “Rekabetçi Diyalog” usulü gerçekleştirilerek “en ekonomik avantajlı fiyat”a göre sonuçlandırılması yararlı ve uygun görülmektedir.

İhale şartnamesinin ilgililerin bilgisi için taslak olarak bir hafta süre ile yayınlanmasından sonra, yatırım işi için uluslararası ihale yapılacağından, Kamu İhale Yasası’nın 14. Maddesinin (1)’nci fıkrası gereği Bakanlar Kurulu Kararı üretilmesi zorunlu olduğundan, ihale şartnamesinin Bakanlar Kuruluna önerge yapılması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığına havale edilmesini;Oy birliği ile kararlaştırmıştır."Yukarıda açıkladığım çerçevede görüldüğü gibi Kib - Tek yönetim kurulu "uluslararası ihalenin" önünde bir engel değil, aksine destekleyicisi olmuştur.

 Bu bağlamda Sayın Arıklı'nın Kib - Tek yönetim kurulu ile ilgili bu iddiaları ve buna benzer diğer iddiaları tamamen asılsızdır. Bu konuda ben ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarımın Sayın Arıklı aleyhinde zem -kadih davası açacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarım.

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