  • BIST 8806.56
  • Altın 2256.006
  • Dolar 32.1954
  • Euro 34.9706
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Hristodulidis: Genel Sekreter’in çabalarının sonucunu görmeyi bekliyoruz

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorunu konusunda üzerinde çalıştığı bazı fikirleri olduğunu söyledi.
Hristodulidis: Genel Sekreter’in çabalarının sonucunu görmeyi bekliyoruz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorunu konusunda üzerinde çalıştığı bazı fikirleri olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 25 Mart 1821 Yunan ayaklanması törenin ardından yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorunu konusunda üzerinde çalıştığı bazı fikirlere sahip olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, önümüzdeki dönemin, müzakerelerin yeniden başlaması hedefine ne kadar yakın olunduğuna dair işaretleri vereceğini, gelişim halindeki çabaların sonucunu görmeyi beklediklerini de söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin girişiminin içeriği konusunda fazla ayrıntı vermeyen Hristodulidis, kendisinin buna olumlu karşılık verdiğini, diğer tarafın da aynı şekilde karşılık vermesi temennisinde bulundu.

Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması yolunu açabileceğini addettikleri Genel Sekreter’in bazı düşüncelerine destek verdiklerini ayrıca Türk tarafının da karşılık verdiğini görmeyi bekledikleri söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabanın, örneğin AB-Türkiye ilişkileri gibi diğer gelişmeleri de etkileyeceğini söyleyen Hristodulidis, tüm bunların, kademeli bir yaklaşım içerisinde, adım adım kendilerini olumlu gelişmelere götürmesi temennisinde bulunurken bunun önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununu Avrupa Konseyi liderliğiyle yaptığı görüşmelerde de ele aldığını belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs Türk lideri ve Rum Yönetimi Başkanı’nı, görüşmeye davet etme niyetinde olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin üzerinde çalıştığı bazı düşünceler bulunduğunu yineledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dursun Oğuz: Aktif öğrenci sayısı pasif öğrenci sayısından daha az26 Mart 2024 Salı 14:12
  • Rogers: Eğitim kurumları için gelen 850 kişiden 735 tanesi ortada yok26 Mart 2024 Salı 13:59
  • Tozlu hava etkili olacak…26 Mart 2024 Salı 13:45
  • Dinçyürek Meclis’te açıkladı: Verem vakaları pandemi öncesi seviyede26 Mart 2024 Salı 13:32
  • Bir haftada 3 ölümlü kaza… 3’ü de hayatının baharındaydı!26 Mart 2024 Salı 13:11
  • Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Gazimağusa'da Tutuklama: Takla Atan Araçta Yaralanan Olmadı26 Mart 2024 Salı 12:59
  • Gazimağusa'da Piknik Tüpüyle Çıkan Yangın Korkuttu: İtfaiye Ekipleri Olaya Müdahale Etti26 Mart 2024 Salı 12:49
  • Lapta'da İşletmede Yetkisiz Hava Tüfeği Bulundurulmasıyla İlgili Yasal İşlem Başlatıldı26 Mart 2024 Salı 12:39
  • KKTC'de Sahip Olmadığı İzin İçin Sahte Belge Düzenleyen Şahıs Tutuklandı26 Mart 2024 Salı 12:29
  • Gazimağusa'da Yaşanan Tartışma Sonucu Şiddet Olayı: A.Z., D.D.'yi Ciddi Şekilde Darp Etti26 Mart 2024 Salı 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti