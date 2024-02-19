  • BIST 9370.1
  • Altın 2002.397
  • Dolar 30.8656
  • Euro 33.2869
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAHalkın Partisi: Yetkiniz Var; Özel Bakımevlerini Neden Denetlemiyorsunuz? 

Hristodulidis: Türkiye ile güven yaratılması şart

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında güven yaratılması şart” dedi.
Hristodulidis: Türkiye ile güven yaratılması şart

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında güven yaratılması şart” dedi.

Politis’in haberine göre BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, bütün taraflar arasında güven yaratılması ile ilgili yazılı açıklamasını yorumlayan Hristodulidis, Holguin’in ilgili açıklamasının (müdahil) herkesi muhatap aldığını söyledi.

Hristodulidis, Holguin’in şu anda Ada’da olmayabileceğini ancak kendisiyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi, “çabasını sürdürmek üzere Ada’ya dönecek” dedi.

Holguin’in yazılı açıklamasını “bu çabanın BM Genel Sekreteri’nin yetkilerinden, iki bölgeli iki toplumlu çözüm çerçevesinden kaynaklandığı” gerekçesiyle önemli bulduğunu anlatan Hristodulidis “müzakerelerin yeniden başlaması, bugüne kadarki kazanımları değerlendirmek ve Kıbrıs sorununu çözme hedefine ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktan başka seçeneğimiz yok” ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, “öteki taraftan (Türk tarafı) diyaloğun yeniden başlaması için bir pencere açabilecek bir şey var mı” sorusuna karşılık Hristodulidis “birçok temas yapılıyor, birçok görüşme yapılıyor, tümü açıklanmıyor. Günün sonunda herkes nihai sonuçla değerlendirilecek” ifadesini kullandı.

Haberi “Güven Yaratılması Şart… Başkan Holguin’in Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamasını Selamladı” başlığıyla aktaran Fileleftheros “Stefanu: Kıbrıs Sorunu Çözülebilir ve Yeniden Birleştirilmelidir” başlıklı haberinde ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Kıbrıs müzakerelerinin olmadığı 7’nci yılda olunduğuna dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre Stefanu “Kıbrıs sorunundaki durağanlığın ve çıkmazın, Türkiye tarafından iki devlet çözümünü ileri götürmek ve yeni emrivakiler yaratmak için kullandığını, bunun ölümcül tehlikesini herkesin anladığını” savundu.

Stefanu “Başkan, müzakereleri yeniden başlatmak, niyetini ve iradesini göstermesi için topu Türkiye’ye atacak özlü inisiyatif almalıdır. Bizim taraf, işgale son verecek, Kıbrıs’ı ve halkını yeniden birleştirecek uzlaşılmış çözümü başarmak için her çabayı harcamalıdır” ifadesini kullandı.

Rum tarafının müzakereleri başlatmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini yineleyen Stefanu, özetle şunları söyledi:

“Başkan’ın sürekli, ‘müzakerelere hazırım, olumsuz olan Türkiye’dir’ demesi yetmez. Türkiye gerçekten de olumsuzdur. Ancak biz irademizi gösterecek inisiyatifler almadığımız sürece Türkiye kendi hedeflerini hayata geçirecek. Anahtar da buradadır. Topu Türkiye’ye atarak onu, niyet ve iradesini göstermesi gerekecek prosedüre sokacak özlü inisiyatifler almak. AKEL, bunun nasıl gerçekleştirileceğine dair somut bir öneri sundu. Maalesef Başkan ve hükümeti şu ana kadar herhangi bir tepki ya da cevap vermedi. Kendilerini iletişim rantı ve yaklaşımlarına verdiler.  Ancak bu şekilde Kıbrıs Rum tarafının tezlerini açık etmek zorunda kalacağı noktaya yaklaşıyoruz.”

Haberi “AKEL, Kıbrıs Sorunuyla İlgili Sunduğu Öneriyi Başkan’ın Görmezden Geldiğinden Şikayetçi… Sorumluluk Onun Elinde” başlığıyla aktaran Alithia, Stefanu’nun “AKEL Başkan’a Kıbrıs sorunuyla ilgili öneri gönderdi ancak Nikos Hristodulidis önerileri görmezden geliyor, sadece iletişim rantı ve yaklaşımıyla yetiniyor” dediğini yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stefanu: Doğal gaz, Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör16 Şubat 2024 Cuma 09:38
  • Kronos-2 yatağındaki sondaj çalışmaları tamamlandı16 Şubat 2024 Cuma 09:24
  • Yermasoya’da hortum ve şiddetli dolu yağışı yıktı geçti16 Şubat 2024 Cuma 09:09
  • Limasol'u kasırga vurdu!14 Şubat 2024 Çarşamba 20:26
  • Rum polisi Kıbrıslı Türkler ve diğerleri için foto-radar listeleri hazırlıyor14 Şubat 2024 Çarşamba 18:59
  • Baf’ta araç kundaklandı14 Şubat 2024 Çarşamba 17:56
  • Pelekanos istifa etti… DİSİ karıştı14 Şubat 2024 Çarşamba 17:34
  • Neofitu “Maraş’ın Las Vegas’a çevrilmesi planı bir uyarı”14 Şubat 2024 Çarşamba 16:57
  • Güney Kıbrıs’ta kadın figürlü trafik ışıklarının yapılması gündemde14 Şubat 2024 Çarşamba 16:55
  • Güney Kıbrıs, büyüyen su sorunu için planlı kesintileri artırmayı hedefliyor14 Şubat 2024 Çarşamba 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti