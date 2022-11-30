Hubble Uzay Teleskobu sıra dışı galaksi birleşimini yakaladı

Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'nın yönetimindeki Hubble Uzay Teleskobu, sıra dışı galaksi birleşimini görüntüledi. Nefes kesici görsel uzay ajansları tarafından paylaşıldı.

Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agenc-ESA) ve NASA'nın yönetimindeki Hubble Uzay Teleskobu, sıradışı galaksi birleşimini görüntüledi.

Arp-Madore 417-391 adıyla bilinen birleşim, iki galaksiden meydana geliyor.

Yaklaşık 671 milyon ışık yılı uzaklıktaki Arp-Madore 417-391, Eridanos Takımyıldızı'nda yer alıyor. İki galaksi, kütleçekim sebebiyle bir halkayı anımsatacak şekilde bükülmüş görünüyor. Galaksilerin çekirdekleri de yan yana duruyor.

Arp-Madore 417-391, Güney Olağandışı Gökadalar ve İlişkileri Kataloğu'ndaki (A Catalogue of Southern Peculiar Galaxies and Associations) çok sayıdaki büyüleyici gök cisminden biri.

Bununla birlikte görsel, Hubble'ın Gelişmiş Ölçme Kamerası ACS (Advanced Camera for Surveys-ACS) ile yakalandı.

ACS'nin evrendeki galaksileri aramak için geliştirildiğini ifade eden NASA, "Kamera 20 yıldır bilimsel keşiflere katkı sağlıyor. Kullanımı boyunca karanlık maddenin dağılımının haritalandırılmasından galaksi kümelerinin evriminin incelenmesine kadar her şeye dahil edildi" dedi.

ESA ve NASA'nın yönetimindeki Hubble, 32 yılını yeni galaksileri keşfetmek ve yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin çarpıcı anlarını kaydetmekle geçirdi.

NASA'ya göre teleskop şimdiye kadar yaklaşık 50 bin gök cismi üzerinde 1,5 milyon kez gözlem yaptı.

1990'da uzay mekiği Discovery aracılığıyla fırlatılan teleskop, adını Astronom Edwin Hubble'dan alıyor.

Hubble şu anda James Webb Uzay Teleskobu için bir keşif aracı olarak kullanılıyor.