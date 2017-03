"Hukuka aykırılık konusunda rekor üstüne rekor"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın karşısına yeni politikalarla, somut projelerle çıkacaklarını söyledi.

Erhürman, yurttaşlarla bir araya gelmek için başlattığı bölge toplantılarına Değirmenlik’te devam etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde halkla buluşan Erhürman, Kıbrıs sorunu ve hükümetin “kamu yararını ayaklar altına alan hukuka aykırı” icraatları hakkında bilgi verdi.

CTP’nin yeni dönem politikalarını belirlemek için parti olarak gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını anlatan Erhürman, “Bizim için bu hükümet bitti. Ama sadece bu hükümet değil, 1974’ten sonra bu ülkede yaratılan sistem de bitti. Bu nedenle bizim için seçim süreci başlamıştır. Bu ülkedeki herkesten, bu zihniyeti alaşağı etmek için destek istiyorum, çalışmasını istiyorum” dedi.

Erhürman, Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan gelişmeleri de aktararak, müzakere sürecinin kısa süre içinde yeniden başlamasını beklediğini belirtti.

“TIKANIKLIĞI AŞACAK OLAN ŞEY LİDERLİK”

CTP Genel Başkanı Erhürman, müzakereler hakkında bilgi verdiği konuşmasında, müzakere masasının yeniden kurulacağını düşündüklerini ama masanın kurulmasının yeterli olmadığını, sonuç odaklı bir müzakere yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

“Güney’den nihayet hatanın düzeltilmesi ile ilgili somut sinyaller gelmeye başladı. Bu süreç yaşanmalıydı çünkü artık bu ülkede hataları görmezden gelerek, ört bas ederek yürümenin mümkün olmadığını fark etmemiz gerekiyor. Ama bir yandan da bu sürecin güveni zedelediği açık. Şimdi hem bu güveni tesis etmek için güven yaratıcı önlemlere ciddiyetle eğilmenin, hem de müzakere sürecinde sonuç odaklı yaklaşımların zamanı. Geçmişin geleceği boğmasına izin vermemeliyiz” diyen Erhürman, CTP’nin bu süreçte meseleye akılcı ve soğukkanlı yaklaştığını, liderleri sağlıklı iletişime geçme, diyalog kurma yönünde teşvik ettiklerini belirtti.

“Bu noktadan sonra müzakere sürecinde ihtiyacımız olan şey liderliktir. Tıkanıklığı aşacak olan iki liderdir ve bu da onların bu süreçten ne bekledikleri ve süreci iç siyasete heba edip etmeyecekleri ile alakalıdır” diyen Erhürman, CTP’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müzakere sürecine akılcı ve soğukkanlı biçimde, bu süreçten kendi payıma ne çıkarırım düşüncesiyle değil, sonuç odaklı bir yaklaşımla destek olmaya devam edeceğini belirtti.

“BU HÜKÜMETLE YOL ALAMAYIZ”

Erhürman, “10 aydır görevde olan UBP-DP azınlık hükümetinin, kamu yararını ayaklar altına alan ve hukuka aykırı icraatları yapmakta olduğunu” kaydetti. “Ülkenin içinden geçtiği böylesi bir dönemde gayri adil bir biçimde menfaat dağıtmaktan başka derdi olmayan bir hükümetle yol almanın mümkün olmayacağını” belirten Erhürman, “Bizim için kapsamlı çözüme ulaşmak son derece önemlidir ancak çözüm olsa da olmasa da bu ülkede yapmamız gereken şeyler var. 1974’ten sonra kurulan, üretimi ve hizmeti asla önemsemeyen sistemi ve onun ürettiği kültürü alaşağı etmeliyiz” dedi.

Sadece çözüme odaklanıp geri kalan her şeyi bir yana bırakalım diyemeyeceklerini, bu ülkenin ekonomisini, sağlığını, eğitimini ve turizmini düşünmek, planlamak zorunda olduklarını belirten Erhüman, çok büyük sorunlarımız olduğunu ancak ülkedeki iktidarın halka verecek bir şeyi olmadığını, partizanlığı yeniden hortlattıklarını, devlet yönetme anlayışlarını bir kez daha ortaya koyduklarını ifade etti. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Problemleri önümüze koyup çözümünü aramak zorundayız. Şu anki koşullar arzu ettiğimiz noktaya bizi taşımıyor. Karşımızda inanılmaz bir hükümet var. Bu hükümet on aydır görev başında. Bu hükümet öyle bir hükümet ki hukuka aykırılık konusunda rekor üstüne rekor kırıyor. Çıkardıkları kararnameler, emirnameler ve verdikleri vatandaşlıklar bir bir mahkemelerden dönüyor. Mahkemelerden dönmeyenleri de kendileri geri almak zorunda kalıyorlar. Açtıkları her ihalede, yaptıkları her sözleşmede ciddiyetsizliklerini, hukuk tanımazlıklarını ortaya seriyorlar. Orman alanlarını, piknik alanlarını dahi har vurup harman savuruyorlar. Başbakanın erken seçim konusundaki tutumu da samimiyetsizliğin ve ciddiyetsizliğin aleni göstergesi. Erken seçim diye blöf yapıyordu ama işte takke düştü kel göründü”.

“CTP’NİN MESELESİ SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEKTİR”

Bu hükümetin 10 ayda miadını doldurduğunu, kendileri için seçim sürecinin doğal olarak başladığını belirten Genel Başkan Erhürman, bu hükümetin artık icraat yapacak bir hükümet olmadığını, aynı şekilde hükümet gibi bu ülkede 1974’ten beri kurulmuş sistemin de bittiğini söyledi. Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Mesele sadece bu hükümeti alaşağı etme meselesi değil. CTP’nin meselesi bu ülkedeki çarpık, üretime dayanmayan, Türkiye’den gelen parayı partizanlara dağıtmak üzerine kurulu düzeni alaşağı etmektir. Yerine ne koyacağız işte benim esas derdim bu. Biz ne yapacağız? Dört aydır tek tek üreticileri gezip ne yapıyorsunuz, ne sıkıntınız var, nasıl daha fazlasını üretebiliriz, üretimi nasıl planlayabiliriz, güçlerimizi birleştirip elde ettiğimiz geliri nasıl artırabilir, nasıl adil paylaşabiliriz diye konuşuyoruz. Turizm madem öncü sektör, bunu nasıl geliştireceğimizi konuşuyoruz. Biz halkımıza inanıyoruz, yapabileceğimize inanıyoruz, bu nedenle başaracağız. Güçlü bir iktidar dönemi için yeni politikalarla, somut projelerle halkımızın karşısına çıkacağız”.