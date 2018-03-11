Hükümet partileri ittifak arayışında

Yerel seçimlere doğru siyasal partilerde hareketlenme devam ediyor. 7 Ocak erken Genel Milletvekilliği seçimleri sonuncunda Hükümet kuran CTP,HP,TDP ve DP yerel seçimler için ittifak arayışında olduğu iddia edildi.

Koalisyon Hükümetinin desteği yüzde elli beş

Hükümeti oluşturan 4 siyasal partinin halk desteği ise yüzde elli beş civarlarında olduğunu belirten siyasal gözlemciler önümüzdeki günlerde ikili üçlü hatta bir çok bölgede dörtlü ittifakların yerel seçimlerde bir çok belediyeyi kazanabileceğini de belirttiler.

CTP görüşmeye başlıyor

YENİDÜZEN’e konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel seçimde yarışacak belediye başkan adaylarının şu an için belirlenmediğini söyledi, hafta başından itibaren 4’lü koalisyonda yer alan siyasi partilerle ‘ittifak politikasını’ görüşmeye başlayacaklarını açıkladı.