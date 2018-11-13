  • BIST 92.847
  • Altın 212,474
  • Dolar 5,4910
  • Euro 6,1892
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

Hulus Çağlar İbrahim yaşamını yitirdi

» »
Kıbrıs’ta sendikal ve sol mücadelenin önde gelenlerinden Hulus Çağlar İbrahim hayatını kaybetti.
Hulus Çağlar İbrahim yaşamını yitirdi

Kıbrıs’ta solun gelişim sürecine ilişkin ciddi katkıları olan Hulus Çağlar İbrahim’in ölümü üzüntü yarattı. 

hulus.jpg

hulus-001.jpg

Birikim Özgür Hulusi Çağlar İbrahim'in vefadını sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

"Hulus Amcayı kaybettik.

Hulus Çağlar İbrahim, Kıbrıs’ta sendikal ve sol mücadelenin neferlerinden bir tanesi idi ve anılarını aktarırken paylaştığı bilgiler, Kıbrıs’ta solun gelişim sürecine ilişkin önemli ipuçları içeriyordu:

“Fazıl Önder’in vurulduğu gün Kıbrıs’tan ayrıldım. Beni Larnaka’dan gemiye binmeye götüren Derviş Ali Kavazoğlu’ydu” demişti anılarını aktarırken Hulus İbrahim.

1958’de alınan bir kararın ardından 31 yıl Kıbrıs’tan uzak bir yaşam. Neden? İnsanların ezilmediği, hor görülmediği, sömürülmediği, dışlanmadığı, insanca yaşayabileceği bir düzeni savunduğu için...

O yıllarda iki toplum arasındaki bağların koparılması için kolları sıvayan EOKA, kilisenin de desteğiyle faaliyetlerini yürütüyordu.

Ahmet Sadi’nin vurulduğu, sendikacıların tehdit edildiği bir ortamda işçi sınıfının örgütlü gücü PEO işçi sendikası ve Emekçi Halkın İlerici Partisi AKEL Hulus İbrahim’in anlatımına göre sessiz kalmış ve kendilerine sahip çıkmamıştı.

Bu sessizlik kaçış kararında bir hayli etkili olmuş.

PEO ve AKEL’in o zor koşullarda tehdit altında bulunan ilericilerin tümünü koruma ve onlara güvenli bir yaşam sunma imkânları nelerdi?

Hulus İbrahim, 1963 sonrasında AKEL’in bazı konulardaki tutumuna ilişkin de eleştiriler yöneltmiş ve zaman zaman Londra’daki siyasi faaliyetlerden dışlanmış ancak dünya görüşünden hiç taviz vermemiş.

31 yıl sonra 1989’da ilk kez Kıbrıs’a dönüşünü anlatırken ise şöyle demişti İbrahim:

“1988’de Özker Hoca Londra’ya geldiğinde bir restoranda sohbet ederken; CTP’nin Kıbrıs’ta büyüdüğünü, geliştiğini anladım. Ve o gün karar verdim ki Kıbrıs’a gidebilirim”.

O’nu Kıbrıs’a gitmesi için cesaretlendirenlerden biri de Naci Talat’tı.

Işıklar yoldaşı olsun..."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: “Kıbrıs sorununda da sosyal ve ekonomik kalkınma konusunda da CTP’ye çok iş düşüyor”13 Kasım 2018 Salı 15:10
  • Bütçe görüşmeleri devam ediyor13 Kasım 2018 Salı 14:55
  • “Tek çıkış yolu Barış ve Federal Kıbrıs’ın oluşturulmasından geçmektedir”13 Kasım 2018 Salı 14:50
  • Ertuğruloğlu: “Geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmamalı”13 Kasım 2018 Salı 14:45
  • Kuir Kıbrıs Derneği “Quız Nıght” etkinliği düzenliyor13 Kasım 2018 Salı 14:40
  • Uluçay Oramiral Özbal’ı kabul etti13 Kasım 2018 Salı 14:30
  • Akıncı, Oramiral Özbal’ı kabul etti13 Kasım 2018 Salı 14:25
  • Şahali: “Bazı işletmelerin ‘Dönüşüm’ yapabilmesi açısından önemli”13 Kasım 2018 Salı 14:20
  • Kadın Eğitimi Kolektifi ile Göçtaş işbirliğinde “Medya vE Kadın” semineri düzenlendi13 Kasım 2018 Salı 14:10
  • Töre: “Sınır kapıları iki devletliliğin de zeminidir”13 Kasım 2018 Salı 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti