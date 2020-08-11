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Hüseyin Angolemli:Toprak Ürünleri Kurumu’na 7 kişi istihdam edildiğiyle ilgili bilgi aldım

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TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Toprak Ürünleri Kurumu’na 7 kişi istihdam edildiğiyle ilgili bilgi aldığını ifade ederek, geçmişte de buna benzer yasa ihlalleri olduğunu ve sonucunda yaşananları anlatarak, bu işin ucunun bırakılamayacağını kaydetti.
Hüseyin Angolemli:Toprak Ürünleri Kurumu’na 7 kişi istihdam edildiğiyle ilgili bilgi aldım

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Toprak Ürünleri Kurumu’na 7 kişi istihdam edildiğiyle ilgili bilgi aldığını ifade ederek, geçmişte de buna benzer yasa ihlalleri olduğunu ve sonucunda yaşananları anlatarak, bu işin ucunun bırakılamayacağını kaydetti.

İrsen Küçük’ün Tarım Bakanlığı döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasalaştığını, ancak bu işle uğraşanların o zamandan beri sigorta konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Angolemli, hayvancılıkla uğraşanların yaşadıkları mağduriyetlere örnekler verdi ve yapılabilecekleri sıraladı.

Anglemli, tonlarca zeytinyağının üreticilerin elinde kaldığını, bu konuda alınan önlemleri bilmek istediğini kaydederek, koronavirüs nedeniyle kamudan yapılan kesintiler geri ödenirken hayvancıdan yapılan kesintinin niye geri verilmediğini sordu.

Tarım kesimine hükümetin gereken özeni göstermediğini savunan Angolemli, ülkede rekabet gücü olan ürünlerden birinin enginar olduğunu ancak hâlâ sigorta kapsamına alınmamasının sebebini sordu.

Angolemli, istihdamlar konusunda ülke genelinde gerginlik yaşandığına işaret ederek geçmişte bu konuda yaşananların caydırıcı olmamasını eleştirdi.

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