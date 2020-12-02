İçişleri Bakanı Baybars, Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, toplumsal farkındalığın artması ve temel insan hakları kapsamında, engelli vatandaşların, insan onuruna yakışır şekilde bu haklardan yararlanabilmesi için mücadelelerini ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Baybars, Covid-19 salgını ile mücadelede sağlık hizmetleri başta olmak üzere birçok açıdan en çok etkilenen kesimin engelli kişiler olduğuna işaret etti.

Dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli insanlardan oluştuğunu ifade eden Baybars, engelli hakları konusunda yapısal sorunlara karşı mücadelelerinin devam ettiğini kaydetti. Ülkede engelli hakları için çok önemli ve kararlı bir mücadele veren başta Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu ve tüm paydaşlarıyla zihinlerdeki olumsuz kalıpları kırmak, toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmaya, dayanışmaya devam edeceklerini ifade eden Baybars, şöyle devam etti:

“Engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer bulamamaları, çoğunlukla sahip oldukları dezavantajlı durumlardan değil, daha çok toplumsal bakış açları ve tutumlardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanına çevresel ve fiziksel şartlardaki yetersizlikler de eklendiğinde esas engelin farkındalığı gelişmemiş toplumsal kültürler olduğunu görüyoruz. Engelli bireylerin topluma entegre olmasının önündeki en büyük engelin farkındalığı zayıf bireylerin olumsuz zihin kalıplarından kaynaklandığını biliyoruz. Küresel bir insan hakkı olan ‘Engelli Hakları’ çerçevesinde engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda aktif olarak yer almaları, yaşam standartlarının yükseltilmesi, eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam gibi olanaklardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak ve güvence altına almak, bu yönde eksik olan yasal, idari düzenlemeleri ileriye taşımak hepimizin sorumluluğudur. Engelli bireylerin toplumsal yaşama dahil edilmesinin en temel koşulu öncelikle toplumsal zihniyet değişikliğinden geçmektedir. Bu sorumluluktan kaçmadan, toplumsal yaşamdaki en büyük engel olan zihin kalıplarını hep birlikte yıkmamız gerekmektedir. Engelli hakları konusunda toplumsal farkındalığımızın giderek artıyor olması ve toplumumuzun bu konuda gittikçe daha bilinçli, daha eğitimli bir seviyeye doğru ilerlemesi gelecek için umut vermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yılın her günü, her saati dezavantajlı bireylerimize yardım edilmesi gereken kimseler olarak değil, engellilik haklarının bir insan hakkı olduğu temelinden hareketle, empati ve sevginin gücüyle zihin dünyamızın üzerindeki engelleri hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımızın temel özgürlüklerden, insan haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalandığı, insan olmaktan kaynaklı onurlarına yönelik hak ettikleri saygıyı gördükleri ve tüm engellerin ortadan kalktığı, toplumsal farkındalığımızın fark yarattığı, daha güzel günler temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelsiz bir dünya için cesaret ve kararlılıklarıyla fark yaratan tüm engel tanımaz yürekleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”