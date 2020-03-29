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İçişleri Bakanlığı’ndan derneklere ilişkin duyuru

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İçişleri Bakanlığı’ndan derneklere ilişkin duyuru
İçişleri Bakanlığı’ndan derneklere ilişkin duyuru

İçişleri Bakanlığı derneklerin kaymakamlıklara sunmakla yükümlü olduğu hesapları konusunda duyuru yayınladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan duyuruda şunlara yer verildi:

“Koronavirüse karşı Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu tedbir kararları çerçevesinde kamuda süreli olarak idari izin verilmiştir. İçinden geçmekte olduğumuz olağan dışı koşullarda kamu sağlığının korunması amacıyla birçok kurumumuz, en az personel ile sadece acil ve zorunlu hizmetleri yerine getirmektedir.

Bu sıkıntılı süreçte doğal olarak derneklerimiz de normal faaliyetlerini yürütememektedir. 23/2016 Sayılı Dernekler Yasası’na göre; mart ayı sonuna kadar derneklerimizin kaymakamlıklarımıza, sunmakla yükümlü oldukları hesapları, içinden geçtiğimiz bu olağan dışı koşulların son bulmasını müteakip, kamuda normal mesaiye geçilmesiyle sunabileceklerdir. Mart ayı sonu ile kaymakamlıklarımızın normal mesaiye geçecekleri tarih arasındaki süre, derneklerimize hesaplarını sunmaları için ek süre olarak verilecektir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur”

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