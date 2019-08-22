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İdlib'den kaçan on binlerce sivil Türkiye sınırına geldi

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İdlib'den kaçan on binlerce sivil Türkiye sınırına geldi
İdlib'den kaçan on binlerce sivil Türkiye sınırına geldi

BBC

Suriye ordusunun çoğu cihatci olan Esad karşıtı grupların elinde bulunan İdlib'e düzenlediği operasyonların şiddetini son günlerde artırması üzerine on binlerce sivil Türkiye ile sınıra doğru geldi.

Reuters haber ajansı bölgedeki kişilerle konuştuğu haberinde araçların akışının sürekli devam ettiğini kaydederken kurtarma ekiplerinde çalışanlar dört gün içinde en az 60 bin insanın bölgeden kaçtığını söyledi.

Rusya desteğiyle Suriye ordusunun İdlib'in 'kale kapısı' olarak bilinen Han Şeyhun kasabasına girmesi, bölgeden kaçan sivillerin sayısının da yükselmesine neden oldu.

Suriye ordusu ise İdlib'den ayrılmak isteyen siviller için bir koridor açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu koridorun Hama'nın kuzeyinde oluşturulduğu aktarıldı.

 

 

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Bölgede bulunanlar özellikle Salı günü Rusya ve Suriye savaş uçaklarının bombalamaları artırdığını, bir hastanenin de vurulduğunu söyledi.

Muhalif militanlar ve Suriye ordusu arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtilirken, Salı günü Suriye hükümetinin Han Şeyhun kasabasının büyük bölümünde kontrolü ele geçirerek Halep ile Şam'ı bibirine bağlayan stratejik öneme sahip bir otoyolu ele geçirdiği aktarılmıştı.

Han Şeyhun kasabasının ele geçirilmesinin Suriye devleti için büyük bir kazanç olacağı kaydediliyor.

İran da destek veriyor

İdlib'in güneyinde bulunana Hama'da da Rusya destekli Suriye ordusu son zamanlarda gücünü artırdı.

Rusya, bölgede askerinin olduğunu bu zamana kadar teyit etmezken haber ajansı Interfax Salı günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İdlib'de askeri güçlerinin olduğunu söylediğini aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri bir konvoy ise Pazartesi günü İdlib'de hava saldırısına uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının Rusya destekli Suriye yönetimi tarafından gerçekleştirildiği ve "3 sivilin hayatını kaybettiği, 12 sivilin de yaralandığı" duyuruldu.

Suriye ordusunun son saldırılarına İran destekli militanların da destek verdiği aktarılıyor.

Son 10 günde saldırıların şiddeti artarken çatışmalarda yüzlerce sivilin öldüğü ve en az 400 bin kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Bazı insan hakları grupları ise Nisan ayından beri saldırılarda 196 çocuğun öldüğünü aktarıyor.

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