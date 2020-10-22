İKD:''Karantinasız girişler durdurulsun!''

İş Kadınları Dereği (İKD), B grubu ülkelerden 3 günlüğüne gelecekler için karantinanın kaldırılması kararının halk sağlığı ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

İş Kadınları Dereği (İKD), B grubu ülkelerden 3 günlüğüne gelecekler için karantinanın kaldırılması kararının halk sağlığı ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

İKD Başkanı Selin Candemir yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yapılan karantinasız girişler sonucunda, eylül ayında vaka sayısında artış yaşandığını, vaka sayılarındaki artışı durdurma adına girişlerin karantina şartına bağlanarak yapılması yönünde alınan karar neticesinde vaka sayılarında ciddi düşüşler olduğunu, halkın kendini daha güvende hissetmesinden kaynaklı iç pazarda ekonomik canlanma gözlemlendiğini ifade etti.

Candemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Girişlerde karantina uygulaması devam ederken, ülkemizde yeniden artmaya başlayan yerel vakalar göz önünde bulundurularak ve mevsim değişikliklerine bağlı gribal hastalıkların da artırması beklenirken, maalesef 19 Ekim 2020 tarihinde ek tedbirler adı altında seçimlerin ertesi günü kararlar alınmıştır. Söz konusu kararda, azami 3 gün kalmak üzere B gurubu ülkelerden ülkeye giriş yapacak kişiler için karantinanın kaldırılması, ülkedeki bulaşma riskini artırarak ülkemizin ekonomisini ve halkımızın sağlığını olumsuz olarak etkileyecektir.

Bu karar, 6 Eylül 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından aynı şekilde yayınlanmasına müteakip, uygulamaya başlamadan kamuoyunda farklı yorumlara neden olmuştu. Dolayısı ile revize edilerek, giriş çıkışlarda bu uygulamanın sadece resmi görev ve acil durumlar için uygulanacağı konusunda açıklama yapılmıştı.

Hal böyle iken, tekrardan 3 gün için ülkeye girecek kişilerin karantinadan muaf tutulma kararı nereye ve kime hizmet etmek için alınmıştır?

Yönetenlere çağrımız, yeniden eğitim kurumlarımızın, işletmelerimizin, esnafımızın tamamen kapanmasını önlemek için bir an önce ülkeye karantinasız giriş uygulamasının ivedi olarak durdurulmasıdır. “