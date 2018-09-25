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İki çocuk kayıp!

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Rum Polisi, 11 yaşındaki iki çocuğun Salı sabahından beri Larnaka'daki Kamares'deki ilkokullarından kayıp olduğunu açıkladı.
İki çocuk kayıp!

Rum Polisi, 11 yaşındaki iki çocuğun Salı sabahından beri Larnaka'daki Kamares'deki ilkokullarından kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp çocukların isimleri ise  Themistoklis Doglis ve Philippos Stamatakis.

Polisler, ortadan kaybolmalarına karışmış olabilecek bir kişiyi arıyor, 50 ile 60 yaşları arasında, 1.70 ile 1.75 metre boyunda ve bandajlı bir eli olan bir adam.

Bu kişinin gri bir salon arabası sürdüğü söyleniyor.

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