İkinci kez "Aşı yok" vakası!

Bu sabah, Erenköy Lisesi öğrencileri köyden İskele Sağlık Ocağı'na çağrılmış ve "aşı yok" gerekçesi ile çocuklar geri gönderilmişti. Benzer bir olay bu kez Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde yaşandı.

Ortaokul yaşındaki kız çocuklarına yönelik düzenlenen aşı kampanyası krizlere neden oldu.

Bu sabah, Erenköy Lisesi öğrencileri köyden İskele Sağlık Ocağı'na çağrılmış ancak "aşı yok" gerekçesi ile geri gönderilmişti. Benzer bir olay bu kez Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde yaşandı.

Okul yönetimi aranarak öğrencilere randevu verildi ancak "aşı yok" bilgisi okul yönetimine iletilmediği için çocuklar aileleri ile birlikte boşu boşuna Lefkoşa'ya geldi.

Trenyolu Polikliniği'ne gelen çocuklar ve ailelerine, "aşı yok, biz size bilgi vereceğiz, o zaman gelirsiniz" dendi. Değirmenlik'ten Lefkoşa'ya getirilen aileler , eğitim ve sağlık bakanlıklarına isyan etti.