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İkisi sağlık görevlisi 4 kişiyi darp edenler tutuklandı

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İkisi sağlık görevlisi 4 kişiyi darp edenler tutuklandı
Cengizköy’de 3 gün önce bir trafik kazası sonrası ikisi sağlık görevlisi olmak üzere 4 kişiyi darp etmekten aranan N.B. (E-24)  ve C.T. (E-22) Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Yeşilyurt - Gemikonağı anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine gelen N.B. ve C.T. kazada yaralanan ve ambulans içerisinde bulunan Tolga Turna ile  Enes Yıldırım’ı  arkadaşlarının kaza yapmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle darp ederken, ambulansa girmemeleri hususunda kendilerini uyaran görevli hemşire Handan Yamak  ve Uğur Sayılır’ı  da darp  etmişlerdi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 

Polis Basın Bülteni’ne göre, 3 Ağustos’ta  Akıncılar’da  meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili  aranan  zanlı A.B. T. (E-27) dün  Tatlısu’da tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da   çalıştığı iş yerine  ait   arkası açık van araçtan    1 adet şarjlı spiral (izmirilo), 1 adet şarjlı darbeli matkap, 1 adet  şarjlı lokma uçlu matkap, 1 adet  darbeli matkap, 1adet  ağır devirli matkap ve 1 adet   kablolu devirli, spiral (izmirilo) çalan M. B. (E-38) tutuklandı.

KANUNSUZ  AVLANMA

Meriç ovası içerisinde İ.G. (E-61) adına kayıtlı   av tüfeği ile  ava kapalı  günde   1 adet ova tavşanı vurarak kanunsuz avladı

İ.G’ye  ait  av tüfeği, 1 adet   av tüfeği fişeği, 1 adet ova tavşanı ve olay yerinde bulunan 1 adet   boş kartuş emare olarak alındı. Kişi  hakkında yasal işlem başlatıldı.

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