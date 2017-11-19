İkisi sağlık görevlisi 4 kişiyi darp edenler tutuklandı

Cengizköy’de 3 gün önce bir trafik kazası sonrası ikisi sağlık görevlisi olmak üzere 4 kişiyi darp etmekten aranan N.B. (E-24) ve C.T. (E-22) Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Yeşilyurt - Gemikonağı anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine gelen N.B. ve C.T. kazada yaralanan ve ambulans içerisinde bulunan Tolga Turna ile Enes Yıldırım’ı arkadaşlarının kaza yapmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle darp ederken, ambulansa girmemeleri hususunda kendilerini uyaran görevli hemşire Handan Yamak ve Uğur Sayılır’ı da darp etmişlerdi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre, 3 Ağustos’ta Akıncılar’da meydana gelen uyuşturucu meselesi ile ilgili aranan zanlı A.B. T. (E-27) dün Tatlısu’da tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerine ait arkası açık van araçtan 1 adet şarjlı spiral (izmirilo), 1 adet şarjlı darbeli matkap, 1 adet şarjlı lokma uçlu matkap, 1 adet darbeli matkap, 1adet ağır devirli matkap ve 1 adet kablolu devirli, spiral (izmirilo) çalan M. B. (E-38) tutuklandı.

KANUNSUZ AVLANMA

Meriç ovası içerisinde İ.G. (E-61) adına kayıtlı av tüfeği ile ava kapalı günde 1 adet ova tavşanı vurarak kanunsuz avladı

İ.G’ye ait av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ova tavşanı ve olay yerinde bulunan 1 adet boş kartuş emare olarak alındı. Kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.