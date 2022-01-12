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İklim Krizi Büyüyor: Kuzey Kutbu Giderek Isınıyor

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İklim Krizi Büyüyor: Kuzey Kutbu Giderek Isınıyor
İklim Krizi Büyüyor: Kuzey Kutbu Giderek Isınıyor

Kuzey Kutbu küresel ısınmanın tehdidi altında. İklim değişikliği, bölgedeki yaşam alanlarını yok ediyor, yaşayan topluluklar için risk oluşturuyor.

Kuzey kutbu gezegenin geri kalanından iki ila dört kat daha hızlı ısınıyor. Bu ısınmanın önümüzdeki yıllarda daha da hızlanması bekleniyor.

Bu da, permafrost olarak bilinen donmuş toprak parçalarının çözülmesi ve bölgedeki yaşam alanları için tehdidin iyice artması anlamına geliyor.

Verilere göre, 2050'ye kadar Arktik permafrost olarak bilinen bölgenin yüzde 70'i çözülebilir.

Permafrostun çözülmesini hızlandıran etkenler arasında küresel ısınmanın yol açtığı sıcakların yükselmesinin yanısıra, obruk oluşumu, toprak kaymaları ve sel gibi öngörülemeyen faktörler bulunuyor.

Permafrost üzerine inşa edilmiş bazı binaların yüzde 80'i hasarlı

Arktik permafrost, Kanada topraklarının yarısı ve Alaska'nın yüzde 80'i dahil olmak üzere Kuzey Yarımküre'nin kara yüzeyinin yaklaşık dörtte biri demek.

Rusya, Kuzey Amerika ve İskandinavya dahil, bu alanda yaklaşık beş milyon kişi yaşıyor.

Ve iklim değişkliğinin yol açtığı çözülme ile yaşam alanlarındaki bina ve otoyolların temelleri sarsılıyor, bölgedeki altyapıya ait boru hatları zarar görüyor.

Rusya'da permafrost üzerine inşa edilmiş bazı binaların yüzde 80'i hasar görmüş durumda.

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