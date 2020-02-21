İletişim Sağlanamamıştı: GSM Operatörlerine Toplam 14 Milyon TL 'Deprem Cezası' Kesildi

Turkcell'e 1 saat 15 dakikalık kesinti için 2 milyon 90 bin TL ceza Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a para cezası kesildi. İnceleme sonucunda Turkcell’e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 90 bin TL, Vodafone’a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 459 bin TL ceza kesildi.