İletişim Sağlanamamıştı: GSM Operatörlerine Toplam 14 Milyon TL 'Deprem Cezası' Kesildi

İstanbul’da meydana gelen depremin sonrasında iletişim hizmetinde sıkıntılar yaşayan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a toplamda 14.3 milyon lira para cezası kesildi.
26 Eylül'deki Silivri depremi sonrası GSM operatörleri kitlenmiş ve uzun bir süre haberleşme sağlanamamıştı.
Turkcell'e 1 saat 15 dakikalık kesinti için 2 milyon 90 bin TL ceza Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a para cezası kesildi. İnceleme sonucunda Turkcell’e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 90 bin TL, Vodafone’a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 459 bin TL ceza kesildi.
Türk Telekom'a toplam 9 milyon TL ceza
Aynı inceleme sonucunda Türk Telekom’a ise, 27 saatlik kesinti nedeniyle 5 milyon 272 bin TL para cezası uygulandı.
Türk Telekom’a ayrıca yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC’lerin kapatılması nedeniyle yine 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.