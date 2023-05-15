İlham Aliyev, Erdoğan'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Aliyev, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini kaydetti.

Erdoğan da ilgi ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.