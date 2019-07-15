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İlk yarının lideri (LDB) Lefkoşa Darts Birliği!

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Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligi’nde dokuzuncu hafta maçlarının ardından ilk yarı tamamlandı.
İlk yarının lideri (LDB) Lefkoşa Darts Birliği!

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligi’nde dokuzuncu hafta maçlarının ardından ilk yarı tamamlandı.

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligi’nde dokuzuncu hafta maçlarının ardından ilk yarı tamamlandı. Dokuzuncu hafta oynanan maçlarda Wizard Darts Takımını, Lefkoşa Darts Birliği 0-16 gibi farklı mağlup ederken, Gülşen Oto Darts Takımı, Corner House Darts Takımını 11-5 mağlup etti. Daimond Child Darts Derneğiyse, İGEM’i 11-5 mağlup etti. Haftanın bay takımı LEGEND’ti. Dokuzuncu hafta sonuçlarından sonra ilk yarı sonlanmış oldu.

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