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İmamoğlu: Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini istiyor

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Ekrem İmamoğlu, seçimden sonra başlattığı değişim hareketiyle ilişkili kurduğu internet sitesine gelen önerileri paylaşarak, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" dedi. 
İmamoğlu: Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden sonra başlattığı değişim hareketiyle ilişkili kurduğu internet sitesine gelen önerileri paylaşarak, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" dedi. 

İmamoğlu, CHP içinde başlattığı değişim hareketinin ilk adımı olarak açtıkları “iktidaricindegisim.org” adresli internet sitesini 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini belirterek, vatandaştan gelen önerileri aktardı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"4 Temmuz’da “CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim” konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için http://iktidaricindegisim.org adıyla bir web sitesi oluşturduk. Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan “İktidar İçin Değişim” sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti.

Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi.

Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok TEŞEKKÜR EDERİM. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti:

Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."

Ne olmuştu? 

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin kaybedilmesinin akabinde "Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" mesajını paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum. Değişim ihtiyacını toplum istiyor; kulak tıkayarak yol yürümek olmaz. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" açıklamasını yapmıştı.

İmamoğlu ardından internet sitesini kurmuştu. İmamoğlu'nun değişim açıklamaları sürerken, CHP'nin önde gelen isimleri ile yaptığı zoom toplantısının görüntüleri sızdırılmıştı.

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