  • BIST 5.261,57
  • Altın 1071.169
  • Dolar 18.642
  • Euro 19.6564
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İncirli: “Basın özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır”

»
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Basın Emekçileri Sendikası’nı (BASIN-SEN) ziyaret etti.
İncirli: “Basın özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır”

Sıla Usar İncirli’ye bazı milletvekilleri ve CTP LTB Meclis Üyesi adayları da eşlik etti. Görüşmede BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir ve bazı yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, basın özgürlüğünün, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekti. Ali Kişmir ise konuşmasında Sıla Usar İncirli ve ekibine başarılar diledi, “Umarız 26 Aralık sabahı kazanan Lefkoşa olur” ifadelerini kullandı.

USAR İNCİRLİ: BASIN KORUNAKSIZ KALIRSA, BUNDAN BÜTÜN ÜLKE ZARAR GÖRÜR
Basın-Sen ile bugüne kadar birçok mücadele verdiklerini ifade eden Usar İncirli, “Ortak mücadelemiz var, bu mücadeleyi omuz omuza sürdürüyoruz” dedi. Basın özgürlüğünün, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, “Birbirimize sahip çıkarak bu yolu yürüyoruz. Basın korunaksız kalırsa, bundan bütün ülke zarar görür” diye konuştu. Ülkede siyasi, ekonomik ve sosyal kriz olduğunun altını çizen Usar İncirli, “Bu siyasi kriz içerisinde ortaklaştığımız yerler oldu. Kıbrıs sorunu cenderesi içinden çıkıp da yol alabilmesi için ortak mücadele sürdürdük. Biz Lefkoşa’nın birleşmesi halinde gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağını çok iyi biliyoruz. Projeleri hep bu bakış açısıyla hazırladık” ifadelerini kullandı. Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durumun, çıplak gözle görülebileceğini belirten Usar İncirli, Lefkoşa’nın sokaklarının karanlık ve alt yapısının eksik olduğundan söz etti. Belediyenin borcunun da hala olduğu yerde durduğunu vurgulayan Usar İncirli, belediyenin mali açıdan da iyi bir yönetim sergilemediğinin altını çizdi. Lefkoşa ile ilgili projelerini de paylaşma fırsatı yakalayan Sıla Usar İncirli, Basın-Sen’e vakit ayırdıkları için teşekkür etti.

sila-usar-incirli---basin-sen--(5).jpg

KİŞMİR: UMARIZ 26 ARALIK SABAHI KAZANAN LEFKOŞA OLUR
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Lefkoşa’nın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Lefkoşa’nın bölünmüş bir başkent olmasına rağmen öneminin hem ülke için hem de ülke demokrasisi için çok üst sıralarda olduğunu kaydeden Kişmir, “Lefkoşa’mızın en iyi şekilde yönetilmesini, cazibe merkezi olmasını arzuluyoruz” dedi. Kişmir, “ Belediye başkanlarından beklentilerimiz, basın özgürlüğünü sonuna kadar savunmasıdır” diye konuştu. Sıla Usar İncirli ve ekibine başarılar dileyen Kişmir, “Umarız 26 Aralık sabahı kazanan Lefkoşa olur” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İncirli: “Basın özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır”13 Aralık 2022 Salı 13:25
  • Öztaş: Hizmet odaklı çağdaş belediyecilik anlayışı Kurudere’ye de geliyor13 Aralık 2022 Salı 13:21
  • Şenol: İskele katı atık depolama tesisi sağlığına kavuşacak13 Aralık 2022 Salı 13:05
  • UBP Geçitkale'de şölen düzenledi13 Aralık 2022 Salı 10:00
  • Harmancı: “Lefkoşalılar pandemi sürecinde hem sağlık çalışanlarını hem de belediyesini yanında hissetti”13 Aralık 2022 Salı 09:17
  • Hasipoğlu: Demokratik ve hukuksal ilkelere uygun bir seçim olmasını temenni ediyorum13 Aralık 2022 Salı 09:05
  • Karavezirler: Kıbrıs’ın tümünü yeniden Başpınar’a taşıyacak projemiz hazır12 Aralık 2022 Pazartesi 21:05
  • Özer: Ev Ödevime Çalıştım Projeler Kaynaklarıyla Birlikte Hazır12 Aralık 2022 Pazartesi 20:54
  • Şenkul: Mavi-Yeşil Kuşak Projemiz turizmin önemli bir parçası olacak12 Aralık 2022 Pazartesi 20:52
  • Ebru Törehan: Gençleri konut sahibi yapacağız12 Aralık 2022 Pazartesi 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti