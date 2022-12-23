İncirli: Yeni geçiş kapıları Lefkoşa’da hem ticareti, hem sosyal hayatı canlandıracak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da yeni geçiş kapılarının açılmasının hem ticareti, hem de sosyal hayatı canlandıracağına vurgu yaptı. LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti. Sıla Usar İncirli’ye KTSO ziyaretinde Genel Başkan Tufan Erhürman ile milletvekilleri de eşlik etti. Yeni geçiş kapıları açılmasının ele alındığı görüşmede Dr. Sıla Usar İncirli, sanayicilere bu konudaki projelerini aktardı. Lefkoşa’daki geçiş kapılarının yetersiz olduğunun altını çizen Sıla Usar İncirli, başta Haspolat’taki Mia Milia kapısı olmak üzere, Kaymaklı, Baf ve Mağusa kapıları hakkındaki planlarından bahsetti.

“EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAMA KATKISI OLACAK”

CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz haftalarda Haspolat’ta bulunan Mia Milia Kapısı’nda yaptıkları incelemeleri aktardı. Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren esnafla bu konuda da görüşme yaptıklarının altını çizen Sıla Usar İncirli, ağır sanayi ürünlerinin Haspolat’ın güney kısmında bulunan Eğlence bölgesine gitmek için Metehan Sınır Kapısı’ndan geçerek gittiğini, bu ürünleri taşıyan tırların da Lefkoşa trafiğinde aksaklıklara sebep olduğunu ifade etti. Trafikteki bu aksamayı gidermek için Haspolat’taki kapının açılması gerektiğini kaydeden Sıla Usar İncirli, bu konuda üstlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

KAYMAKLI, MAĞUSA VE BAF KAPILARI…

Haspolat’taki Mia Milia Sınır Kapısı’nın yanı sıra Lefkoşa’da Kaymaklı, Mağusa ve Baf kapılarını açmak için de belediyenin öncülük edeceğinin altını çizen Dr. Sıla Usar İncirli, bu geçişler sayesinde Lefkoşa’da ekonomik ve sosyal hayatın canlanacağına işaret etti. Geçiş kapılarının artırılmasının ticaretle uğraşan insanların da yararına olacağını, iş dünyasının böyle bir talebi olduğunu dile getiren Sıla Usar İncirli, belediye olarak bu konuda yapacakları çalışmalar sayesinde kapıların alt ve üst yapılarındaki gerekli hazırlıkların tamamlanacağını ve üst makamlara bu konuda baskı yapacaklarını söyledi.