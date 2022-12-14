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İncirli’den Lefkoşa muhtarlarına söz: Bu şehri sizinle birlikte yöneteceğiz!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, muhtarların verdikleri emek sayesinde yerel yönetimlerin ayakta durduğunu söyledi ve göreve geldikten sonra Lefkoşa’yı muhtarlarla birlikte yöneteceklerini vurguladı
İncirli’den Lefkoşa muhtarlarına söz: Bu şehri sizinle birlikte yöneteceğiz!

LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, dün akşam Lefkoşa bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. 25 Aralık’ta gerçekleşecek yerel yönetim seçimleri öncesinde hayata geçirmek istediği projeleri muhtarlarla paylaşma fırsatı bulan Sıla Usar İncirli, muhtarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sıla Usar İncirli’nin muhtarlarla buluşmasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları da yer aldı. Muhtarların sorunlara ve halka en yakın yerel yöneticiler olduğunu ifade eden Sıla Usar İncirli, yerel yönetimlerin temelinin muhtarlardan oluştuğunu kaydetti.

 

“YEREL YÖNETİMLERİ AYAKTA TUTAN SİZLERİN EMEKLERİDİR”

Yerel yönetimlerin muhtarların emekleri sayesinde ayakta durduğunu belirten LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, bugüne kadar görev alan muhtarlara teşekkür etti, aday olan muhtarlara da başarılar diledi. Güçlü olmayan bir belediye yapısı olması halinde hizmetin aksayacağını, bunun da muhtarları doğrudan etkileyeceğini dile getiren Sıla Usar İncirli, güçlü ve kurumsal yapısı olan bir belediye vaat ettiklerinin altını çizdi. Belediyenin güçlü olması halinde muhtarların da işlerini keyifle yapabileceğine dikkat çeken Sıla Usar İncirli, bundan halkın da memnuniyet duyacağını söyledi.

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“LEFKOŞA YEPYENİ BİR ZAMAN DİLİMİNE GEÇECEK”

26 Aralık’tan itibaren Lefkoşa’nın artık yepyeni bir zaman dilimine geçeceğini vurgulayan Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın üzerindeki ölü toprağını atacaklarını, aydınlık ve temiz sokakları ile herkesin mutlu olacağı, muhtarların da görev yapmaktan keyif alacağı bir başşehir vaat ettiklerini belirtti. 26 Aralık’tan sonra kolları sıvayıp Lefkoşa’nın hizmetine kendilerini adayacaklarını ifade eden Sıla Usar İncirli, “Her zaman birlikte çalışacağız, birlikte çalışırsak bu şehri yönetebiliriz. Alınacak bütün kararlarda belediye meclisinde sizlerin de söz hakkınız olacak. Sizlerin tavsiyeleriniz bizim kulağımıza küpe olacak” şeklinde konuştu.

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