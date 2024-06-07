İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre her beş futbolcudan biri snus kullanıyor

İngiltere'de yapılan yeni bir ankete katılan her beş profesyonel futbolcudan biri, snus ya da nikotin torbaları kullandıklarını söyledi. Kullanıcıların yaklaşık yarısı da snus'ı önümüzdeki 12 ay içinde bırakmayı istediklerini belirtti.

Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (PFA) Loughborough Üniversitesine yaptırdığı ankete katılan her beş futbolcudan ikisi de, nikotin torbalarını en az bir kere denediklerini söyledi.

Çalışmada, gerçek kullanım oranlarının daha yüksek olduğu, futbolcuların isim verilmeden yapılan bir ankette bile snus kullanımını ifşa etmek istemeyebilecekleri de belirtildi.

Ankete Premier Lig ve İngiltere futbolunun ikinci kümesi EFL'de oynayan 628 erkek futbolcu, Kadınlar Süper Lig'den de 51 oyuncu katıldı.

Erkek katılımcıların yüzde 18'i şu anda snus kullandıklarını söylerken, yüzde 42'si en az bir kere denediklerini ifade etti. Kadın oyuncularsa ise bu oranlar sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 39 oldu.