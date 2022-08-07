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İnsansız robot boğulanları kurtaracak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk defa dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı’nda insansız cankurtaran robot uygulamasını hayata geçirdi.
İnsansız robot boğulanları kurtaracak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili her gün binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği insansız cankurtaran robotu projesiyle, tatilciler gönül rahatlığı ile denize giriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı'nda hizmet veren insansız cankurtaran robot, deniz de boğulma vakalarına anında müdahale edebiliyor.

ANINDA HAREKETE GEÇİYOR

Cankurtaranlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansız cankurtaran robotu, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor. 200 kilogram yükü taşıyabilen robot, kamera ve aydınlatma sistemiyle de vaka ile iletişim sağlayacak ses sistemine sahip. Tamamen yerli üretim olan insansız cankurtaran, Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Plajı'nda tatillerini geçiren misafirlerin büyük beğenisini topluyor. İlk kez geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan insansız cankurtaran robotuyla 10 vatandaş boğulma tehlikesinden kurtarıldı.

“TATİLCİLER ÇOK MEMNUN”

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. Konyaaltı İşletme Müdürü Mehmet Şahin, insansız cankurtaran robotunun tatilcilerden tam not aldığını söyledi. İki yıldır cankurtaran robotunun hizmet verdiğini dile getiren Mehmet Şahin, “Cankurtaran robotunun kullanımına yönelik gerekli eğitimlerimizi aldık. EKDAĞ plajımızda cankurtaran robotumuz hizmet veriyor. Tatilcilerimiz çok memnun. Çok hızlı bir şekilde bir boğulma vakası olduğunda müdahale edebiliyoruz. Bu zamana kadar insansız cankurtaran robotumuz 10 vatandaşımızın hayatını kurtardı” dedi.

“KRAMP GİREN VATANDAŞA MÜDAHALE”

Denizde yüzerken ayağına kramp giren ve insansız cankurtaran robotuyla kıyıya kadar getirilen Ali Akın, ilk olarak cankurtaranlara teşekkür etti. Her gün denize girdiğini söyleyen Ali Akın, “Cankurtaran arkadaşlar çok dikkatli, ayağıma kramp girmişti, dinlendiğimi fark ettiler ve hemen cankurtaran robotu gönderdiler. Rahat rahat kıyıya kadar geldim. Böyle bir hizmeti verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederim. Burada güven içinde denize girebiliyoruz” diye konuştu.

“GÖNÜL RAHATLIĞI İLE DENİZE GİREBİLİYORUZ”

Kızıyla denize gelen Başaran Yeşilyurt isimli tatilci de “Deniz de yüzerken zaman zaman bir takım olumsuzluklar yaşanabilir. İnsansız cankurtaranın olduğu bu plajda vatandaşlar daha bir gönül rahatlığı ile denize giriyor. Biz çok memnunuz. Arkadaşlarımızdan robot sayesinde kurtulan insanların olduğunu duyduk. Çok güzel bir şey” dedi.

Filiz Arslan da böyle teknolojinin bir ürünün plajda kullanılmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Filiz Arslan, robot sayesinde hızlı müdahale edilebilmesinin ve bir can kurtarmanın çok değerli olduğunu belirtti.

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