Irak Meclis Başkan Yardımcısı, Kovid-19’a Yakalandı

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan Kaabi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.
Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, yaptığı tetkikler sonucu Kovid-19 salgınına yakalandığını duyurarak, ancak sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.
Irak Meclisi’nde daha önce bazı milletvekilleri de koronavirüse yakalanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, Irak’ta Kovid-19 salgınının sağlık krizine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
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