Irak Meclis Başkan Yardımcısı, Kovid-19’a Yakalandı

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan Kaabi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, yaptığı tetkikler sonucu Kovid-19 salgınına yakalandığını duyurarak, ancak sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.



Irak Meclisi’nde daha önce bazı milletvekilleri de koronavirüse yakalanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Irak’ta Kovid-19 salgınının sağlık krizine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.