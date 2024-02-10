İran, FIFA’dan İsrail’i ihraç etmesini istedi

İran Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde yayımlanan bildiride, FIFA ile birlikte futbol sendikalarına İsrail Federasyonu'nun futbolla ilgili tüm faaliyetlerinin “tamamen askıya alınması” çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekilen İran’ın çağrısında, “masum sivillere yiyecek, içme suyu, ilaç ve tıbbi malzeme sağlamak için FIFA ve futbol örgütleri tarafından acil ve ciddi önlemler alınması” istendi.

İsrail'i tanımayan İran, kendi sporcularının İsrailli sporcular arasındaki her türlü teması yasaklamıştı.

İran uluslararası müsabakalarda sporcularını İsrailli sporcularla el sıkışmasına bile ceza uyguluyor.

Geçen yıl ağustos ayında İranlı bir halterci, Polonya'daki bir müsabaka sırasında İsrailli bir sporcuyla el sıkıştığı suçlamasıyla ülkesinin yetkilileri tarafından ömür boyu spordan men cezası almıştı.