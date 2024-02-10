  • BIST 9045.97
  • Altın 1996.576
  • Dolar 30.6617
  • Euro 33.0839
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

İran, FIFA’dan İsrail’i ihraç etmesini istedi

» »
İran Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği’nden (FIFA), Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail Futbol Federasyonu’nu ihraç etmesini istedi
İran, FIFA’dan İsrail’i ihraç etmesini istedi

İran Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde yayımlanan bildiride, FIFA ile birlikte futbol sendikalarına İsrail Federasyonu'nun futbolla ilgili tüm faaliyetlerinin “tamamen askıya alınması” çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekilen İran’ın çağrısında, “masum sivillere yiyecek, içme suyu, ilaç ve tıbbi malzeme sağlamak için FIFA ve futbol örgütleri tarafından acil ve ciddi önlemler alınması” istendi.

İsrail'i tanımayan İran, kendi sporcularının İsrailli sporcular arasındaki her türlü teması yasaklamıştı.

İran uluslararası müsabakalarda sporcularını İsrailli sporcularla el sıkışmasına bile ceza uyguluyor.

Geçen yıl ağustos ayında İranlı bir halterci, Polonya'daki bir müsabaka sırasında İsrailli bir sporcuyla el sıkıştığı suçlamasıyla ülkesinin yetkilileri tarafından ömür boyu spordan men cezası almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbol U16 Ligi’nde yarı finalistler belirlendi07 Şubat 2024 Çarşamba 16:38
  • KOP Başkanı Yorgos Kumas, KTFF’yle anlaşmaları olduğunu hatırlattı06 Şubat 2024 Salı 19:06
  • Premier Lig'de 45 golle haftalık gol rekoru kırıldı06 Şubat 2024 Salı 10:40
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo 39 yaşında05 Şubat 2024 Pazartesi 22:04
  • Messi'nin ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıkıyor01 Şubat 2024 Perşembe 10:37
  • Messi ve Ronaldo yeniden rakip31 Ocak 2024 Çarşamba 19:41
  • Ancelotti: Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var31 Ocak 2024 Çarşamba 18:07
  • Messi ile Ronaldo yeniden karşı karşıya geliyor31 Ocak 2024 Çarşamba 12:04
  • Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti29 Ocak 2024 Pazartesi 17:54
  • Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de29 Ocak 2024 Pazartesi 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti