İran'da sel ve toprak kayması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti

İran'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

İran'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 16 kişinin kayıp olduğu 53 kişininde hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, kayıp olarak bildirilen kişilerin bulunması için kurtarma faaliyetlerinin de devam ettiğini duyurdu.

16 KİŞİ KAYIP

İran Kızılay Derneği Acil Durumlar Direktörü Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın 31 vilayetinin 18'inde 400 kasaba ve köyü etkileyen ve iki gün süren sel felaketinin ardından 16 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

OTOYOLLAR KAPANDI

Yetkili, yağışların otoyollarının büyük kısmının kapanmasına neden olduğunu da kaydetti.