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İran'da Yüksek risk bulunmayan işletmeler faaliyetlerine başlayabilecek

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İran'da Yüksek risk bulunmayan işletmeler faaliyetlerine başlayabilecek
İran'da Yüksek risk bulunmayan işletmeler faaliyetlerine başlayabilecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için alınan sağlık tedbirlerinin yanında ticari faaliyetlerin de sürdürülebileceğini belirterek "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" dedi.

İran devlet televizyonuna göre Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği ‘Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı’nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Rejim muhalifleri, halkı, sağlıkla ekonomi arasında tercihe zorluyor. Halbuki sağlık tedbirleriyle ekonomik faaliyetler eş zamanlı gerçekleştirilebilir" dedi.

Gerekli tedbirlere riayet etme şartıyla bazı ticari işletmelerin gelecek günlerde faaliyetlerine başlayabileceğini dile getiren Ruhani, "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" diye konuştu.

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