İran’da zehirlenme krizi… Veliler polisle çatıştı

İran'daki kız okullarındaki toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili protesto gösterisine polis müdahale etti.

İran’da çoğunlukla kız okullarında yaşanan ve kaynağı henüz net olarak belirlenemeyen toplu zehirlenme vakalarının önüne geçilememesine tepki gösteren bazı veliler ve öğrenciler, Şahinşehr kentindeki Eğitim Müdürlüğü önünde gösteri düzenledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, İsfahan eyaletine bağlı Şahinşehr kentindeki Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan veliler ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup, okullarda meydana gelen zehirlenme vakalarını protesto etti. Toplu zehirlenme vakalarının önüne geçilememesine tepki gösteren ve yetkililer aleyhinde sloganlar atan gruba güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği görüldü.

İran’da 30 Kasım 2022’den bu yana, genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Şu ana kadar ülke genelinde yüzlerde okulda binlerce öğrenci zehirlendi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine 6 Mart’ta yaptığı açıklamada, yetkililere olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması talimatı verdiğini belirtmişti. Meclisin konuyu araştırmak için oluşturduğu özel araştırma komitesinin bir hafta içinde nihai raporunu sunması bekleniyor.