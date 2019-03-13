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İrsen Küçük için cuma günü camilerde mevlit ve dua okutulacak.

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Devlet töreniyle bugün son yolculuğuna uğurlanan eski başbakanlardan İrsen Küçük için cuma günü ilçelerde ve merkezi camilerde mevlit ve dua okutulacak.
İrsen Küçük için cuma günü camilerde mevlit ve dua okutulacak.

Devlet töreniyle bugün son yolculuğuna uğurlanan eski başbakanlardan İrsen Küçük için cuma günü ilçelerde ve merkezi camilerde mevlit ve dua okutulacak.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cuma namazından önce Mevlit ve Yasin-i Şerif okutulacak camiler şöyle:

“Lefkoşa’da Selimiye Camii ve Hz. Ebubekir Camii; Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii; Güzelyurt’ta Fatih Camii ve Aşağı Bostancı Camii; Lefke’de Mahkemeler Camii; İskele’de İskele Camii ve Dipkarpaz Camii; Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii, Fazıl Polat Paşa Camii, Veyseller Camii ve Ulu Camii.”

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