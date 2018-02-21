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SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

“İŞBİRLİĞİNİ ÖNE ÇIKARALIM”

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“İŞBİRLİĞİNİ ÖNE ÇIKARALIM”
Akıncı, doğalgaz konusunda giderek artan gerginlik konusunda konuştu...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek Kıbrıs sorunu konusunda görüş alış verişinde bulundu. Son günlerde adamız etrafında giderek artmaya devam eden doğalgaz gerginliği konusunda açıklamalarda bulunan Akıncı, Kıbrıs adası ve etrafındaki doğalgazın gerek Kıbrıslılar gerekse bölge ülkelerinin işbirliği yapmaları halinde gelecekleri için potansiyel zenginlikler içerdiğini, ama aynı zamanda krizlere gebe olduğunu vurguladı. 

“Yaşanan krizlerden dersler çıkararak geleceği doğru inşa etmek gerekir” ifadeleri kullanan Akıncı, doğalgaz konusunda daha önce de gündeme gelen Türkiye ve Yunanistan’ın da içinde yer alacağı bir barış antlaşmasının doğalgaz sorununa çözüm getirebileceği veverimli bir işbirliğinin önüne açabilecek bir seçenek olduğunu yineledi. Bu günlerde Rum lider Anastasiadis ile görüşmenin doğru zaman olmadığını belirten Akıncı, önümüzdeki hafta BM Genel Sekreterliği Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşeceğini de açıkladı.  

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