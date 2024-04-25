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İSİAS Davası... Yüz kişilik heyet Adıyaman'a yola çıktı

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6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’le ilgili davanın ikinci duruşması, yarın yapılıyor.
İSİAS Davası... Yüz kişilik heyet Adıyaman'a yola çıktı

6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel’le ilgili davanın ikinci duruşması, yarın yapılıyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias Otel davası için aileler ve siyasilerden oluşan yaklaşık yüz kişilik heyet bugün Adıyaman’a gidiyor.

Heyet, Ercan Havalimanı üzerinden İstanbul’a giderek, öğle saatlerinde Adıyaman’a geçecek.

Başbakan Ünal Üstel kafileye İstanbul’da katılacak.

Şampiyon Meleklerin ailelerinin avukatları, iki tutuklunun tahliyesine karar verilen Gazi Üniversitesi teknik raporuna itirazda bulunarak mahkemeye; üç ayrı teknik uzman bilirkişi raporunu sunacak.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde 35’i Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımındaki Kıbrıslı Türk öğrenciler, öğretmenler ve ailelerden olmak üzere toplam 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Otel’le ilgili davanın ilk duruşması, 3-6 Ocak’ta Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş, mahkeme davanın ikinci duruşmasının 26 Nisan Cuma günü saat 09.00’da yapılmasına karar vermişti.

Bir önceki duruşmada olduğu gibi yarınki duruşmaya; Başbakan Ünal Üstel, beraberindeki ekibi; DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer, Başbakanlık Siyasal İletişim Danışmanı Özdemir Tokel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizim,Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Fazilet Özdenefe, Teberrüken Uluçay, Aysegul Baybars, Serhat Akpınar, Salahi Şahiner,

Şifa Çolakoğlu, Ongun Talat. Resmiye Canaltay, ailelerden kabalık bir heyet, Barolar Birliği Hasan Esendağlı ile Kıbrıs’taki avukat ekibi katılacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şampiyon meleklere verdikleri sözü yerine getirmek için bugün Adıyaman’a gideceklerini belirterek,  Kıbrıs Türk halkının desteğinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

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