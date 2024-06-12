Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından verilen hukuk mücadelesi devam ediyor.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından verilen hukuk mücadelesi devam ediyor.

İsias Otel davasının üçüncü duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

Bir önceki davalarda olduğu gibi aileler, siyasiler ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet duruşma için dün Adıyaman’a gitti.