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İskele Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi kardeşlik protokolü imzalayacak

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İskele Belediyesi, Nevşehir’e bağlı Uçhisar Belediyesi’yle kardeşlik protokolüne imza atacağını duyurdu.
İskele Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi kardeşlik protokolü imzalayacak

İskele Belediyesi, Nevşehir’e bağlı Uçhisar Belediyesi’yle kardeşlik protokolüne imza atacağını duyurdu.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, protokol töreni yarın saat 11.00’de İskele AKM’de yapılacak.

Sadıkoğlu, tören öncesi ülkede bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa da hazır bulundu. 

- Sadıkoğlu: “Kardeş belediyelerimiz vizyonumuzun gelişmesine katkı sağlıyor”

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü ve heyetini İskele’de ağırlıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sadıkoğlu, heyete, İskele’yi tanıtıcı bilgiler verdi.

İskele’nin 1974 sonrası Anavatan Türkiye’nin birçok bölgesinden göç alan bir bölge olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “Sizleri güzel Kıbrıs’ımızda, Kıbrıs’ımızın incisi İskele’de ağırlamaktan mutluluk ve keyif duyuyoruz” dedi ve yarın imzalayacakları kardeşlik protokolü ile birlikte sosyal ve kültürel alandaki ilişkilerin daha iyi noktalara geleceğine olan inancını belirtti.

Sadıkoğlu, “Biz yarım ekmeğimizi bile paylaşmayı bilen bir toplumuz. Kardeşliğin de bu açıdan büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Renkler ve kültürlerin buluşma noktası İskele Belediyesi ile tarihi güzelliklere sahip Uçhisar Belediyesi’nin kardeş olmasıyla birlikte güzel işlere imza atacağımıza olan inancım tam. Lakin kardeş belediyeler sosyal ve kültürel açıdan vizyonumuzun gelişmesine katkı yapıyor” şeklinde konuştu.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ise, Kıbrıs’la tarihi kültür ve sosyolojik bağları olduğundan dolayı, İskele Belediyesi ile kardeşlik protokolüne imza atmanın kendileri için önemli bir gelişme olacağına karar verdiklerini belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

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