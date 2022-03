İskele Belediyesi: Kadın Personel Yarın İdari İzinli

SADIKOĞLU: “EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ”

İskele Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile kadın personele ‘idari izin’ geleneğini bu yıl da sürdürdü. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imzası taşıyan ve belediye kadın personeline gönderilen toplu mesajda ‘yarın 12.30’dan sonra idari izinlisiniz. 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun’ denildi. Öte yandan İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde yaşayan kadınlar için yarın 09.30’da İskele Belediyesi’nin Topçuköy yolu üzerinde bulunan Ormanlık Araziye fidan dikimi gerçekleştirecek. Etkinlikte İskele Belediyesi’nde çalışan kadın personel ile İskele Belediyesi’nin kadın meclis üyeleri de hazır bulunacak. İskele Belediyesi Park Bahçe Birimi de Mart ayı boyunca kadınlar anısına toplam 730 fidanı toprakla buluşturacak.

İSKELE BELEDİYESİ KADINLAR İÇİN FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Hemen hemen her yıl kadınlara 8 Mart Kadınlar Günü’nde çiçek gönderen İskele Belediyesi bu kez kadınlar için anı ormanı kuruyor. İskele Belediyesi’ne ait Topçuköy’de bulunan ormanlık alan ve İskele Belediyesi sınırlarında bulunan İskele Belediyesi’ne ait hali arazilere 730(kızılçam-Selvi Çam) adet fidan ekilecek. Fidanların toprakla buluşturulacağı Topçuköy’deki ormanlık arazide gerçekleştirilecek temsili etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra İskele Belediyesi kadın personeli ile İskele Belediyesi’nin kadın meclis üyeleri de katılacak. Kadın personel ve meclis üyeleri kendi fidanlarını ekerken, belediye park bahçe birimi de İskele ve köylerinde yaşayan kadınlar adına 730 adet fidanının ekimini Mart ayı içinde tamamlamış olacak.

SADIKOĞLU: “EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında ‘kadınlar en değerli varlıklarımız’ diyen Başkan Sadıkoğlu, tüm kadınlar dünya kadınlar gününü kutladı. Başkan Sadıkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kadınlar; bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisiyle kucaklayan en değerli varlıklarımızdır. Onlar için ne yapsak az olur lakin onlar bizim her şeyimiz. Annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz kısacası hayatımıza anlam katan en değerli varlıklarımız.

Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında her türlü fedakârlıklarla yanımızda bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan tüm fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, dünya üzerindeki her kadının, güçlü sesini her yaşında, hiçbir dayatmaya maruz kalmadan özgürce haykırabildiği günler diliyorum.”