  • BIST 1.127
  • Altın 442,559
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1531 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı

Islak mayo enfeksiyon nedeni

» »
- Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yıldız Altan Aydın: - Islak mayo ile dolaşmayın. Islak mayo ile uzun süre dolaşmak en başta mantar olmak üzere enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar
Islak mayo enfeksiyon nedeni

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yıldız Altan Aydın, "Islak mayo ile dolaşmayın. Islak mayo ile uzun süre dolaşmak vajina florasını etkileyerek en başta mantar olmak üzere vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar." uyarısında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aydın, tatil döneminde görülen enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Islak mayoyla dolaşmanın yol açabileceği sağlık problemleri hakkında uyarı yapan Aydın, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığının bazı bilimsel kaynaklara göre erkeklerden yaklaşık 14 kat daha yüksek olduğunu kaydetti.

Aydın, “Bu yükseklik anatomik yapı ve hormonal nedenlere bağlıdır. İdrar yolu enfeksiyonları kadınlarda her yaş grubunda sık görülür ve en sık karşılaşılan enfeksiyonlardan biridir. Kadınların yaklaşık yüzde 50-70’i hayatlarının herhangi bir döneminde idrar yolu enfeksiyonu geçirir ve bunların yüzde 20-30’unda sık tekrar eder." ifadelerini kullandı.

Havuzlardan bakteri kapıp enfeksiyona yakalananlarının sayısının da arttığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

“Havuza giren kişilerin deri üzerindeki bakterileri, genital akutları ve idrar yolu akutları havuz suyuna karışabilir. Bunun yanı sıra havuzların temizliğinde kullanılan klor miktarı önemlidir. Klor oranının düşük olması hijyen ile ilgili problemler oluşturur. Klor fazlalığı ise vajinanın doğal yapısında bulunan yararlı bakterilerin ölmesine ve hastalık yapan bakterilerin çoğalmasına yol açar."

 

- Denizler kendini temizliyor
 

Denizlerin kendini temizleme özelliğinden bahseden Aydın, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Deniz suyundan enfeksiyon kapmamız zordur. Eğer yine de havuz tercih ediliyorsa sirkülasyonu fazla olan fiziksel ve kimyasal temizlik işlemlerinin ihmal edilmediği havuzlar tercih edilmeli. Temizlik kurallarına uyulmayan havuzların, en kirli denizlerden daha tehlikeli olabildiği unutulmamalıdır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Islak mayo enfeksiyon nedeni02 Ağustos 2020 Pazar 09:40
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu aştı02 Ağustos 2020 Pazar 08:43
  • Kovid-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı01 Ağustos 2020 Cumartesi 22:45
  • Norveç'te kruvaziyer gemide görevli 33 personelde Koronavirüs tespit edildi01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:49
  • Kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalarına bayramda 'Az et bol yeşillik yenmeli' uyarısı01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:15
  • Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:49
  • Koronavirüs: Hindistan’da vaka sayılarında rekor artış01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:18
  • Diyaliz Hastaları Meyve Tüketimine Dikkat!01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:36
  • Türk bilim insanları nikotinin bağışıklık sistemini 'saldırganlaştırdığını' kanıtladı01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:41
  • Pilli: "Toplam 1212 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı; 6 kişi taburcu edildi"01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti