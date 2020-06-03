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İsmail Kemal, yarın son yolculuğuna uğurlanıyor

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İsmail Kemal, yarın son yolculuğuna uğurlanıyor
İsmail Kemal, yarın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ülkenin tanınan akademisyenlerinden, gazeteci-yazar İsmail Kemal, yarın son yolculuğuna uğurlanıyor…

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşamını yitiren Kemal’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran Perşembe günü saat 12.00’de, Lefke Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenleneceği duyuruldu.

Cenaze töreninde Covid-19 tedbirleri sebebi ile camide toplanılmayacağı ifade edildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören İsmail Kemal’in, kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilmişti…

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