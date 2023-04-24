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İsrail basını: Ürdün Dışişleri Bakanı görüşmeyi reddetti

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Ürdünlü milletvekilinin Tel Aviv'de gözaltına alınmasının ardından İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile telefon görüşmesi yapmayı reddettiği belirtildi.
İsrail basını: Ürdün Dışişleri Bakanı görüşmeyi reddetti

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) Twitter hesabından yayınladığı habere göre, İsrail güçlerinin Ürdünlü milletvekili İmad el-Advan’ı bu gece sabaha doğru gözaltına almasının ardından İsrail ile Ürdün arasında gerilim yaşandı.

 

Gerilim nedeniyle Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen’le telefon görüşmesi yapmayı reddetti.

Aynı bağlamda KAN, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak), “bunun Ürdünlü milletvekilinin ilk kaçakçılık operasyonu olup olmadığını ve amacını araştırdığını” kaydetti. Ayrıca haberde “İsrail makamlarının Ürdünlü vekili, yapılan soruşturma tamamlanır tamamlanmaz serbest bırakacağı” aktarıldı. İsrail’den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ürdün medyasında Tel Aviv yönetiminin, Ürdünlü milletvekilini, “kaçakçılık için altın ve silah bulundurmak” suçlamasıyla gözaltına aldığı yönünde haberler yer almıştı.

İsrail ordusu da gün içinde yaptığı açıklamada, gece sabaha doğru Ürdün’den gelen araçta yanlarında silah ve altın bulunduran 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali de İsrail’in “silah kaçakçılığı” suçlamasıyla gözaltına aldığı milletvekili Advan’ın dosyasını yakından takip ettiklerini bildirmişti. 

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