İsrail-Filistin savaşı: Lübnan, 56 yıl sonra ilk kez İsrail'e topçu ateşi açtı!

Son dakika İsrail-Filistin savaşı haberleri: İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Lübnan'dan 56 yıl sonra ilk kez İsrail'e topçu ateşi açıldı.

İşte dakika dakika İsrail-Filistin savaşından gelişmeler:

LÜBNAN 56 YIL SONRA İSRAİL'E TOPÇU ATEŞİ AÇTI

20.04: Lübnan ordusu, 56 yıl aradan sonra ilk kez İsrail'in kuzeyine topçu ateşi açtı.

Lübnan Hizbullahı, güney sınır bölgesinde İsrail'e yönelik dört ayrı saldırıyı üstlendiğini açıklarken İsrail ordusu da Lübnan'dan gelen saldırılara tank ve top atışıyla karşılık verdiğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güney beldelerindeki ihlallerine karşılık İsrail ordusuna dört saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, Lübnan sınırındaki bazı askeri gözlem noktalarına ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine bölgedeki Hizbullah altyapısına karşı tank ve top atışıyla karşılık verildiği aktarıldı.

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) da Hizbullah'a ait hedefleri havadan vurduğu ifade edildi.

19.48: İsrail ordusu tarafından ateşlenen top mermisi, Lübnan'da gazetecilere ait bir aracı hedef aldı. İsrail'in saldırısında 5 basın mensubu yaralanırken, 1 kameraman ise hayatını kaybetti. Öte yandan saldırının yapıldığı bölgedeki son durum, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

DOĞRUDAN GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR: 1 ÖLÜ

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 5 gazetecinin de yaralandığını aktardı. Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 9 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, bugüne kadar yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi.

'NEDEN KADINLAR VE ÇOCUKLAR ACI ÇEKİYOR DİYE DÜŞÜNMEMİZ LAZIM'

18.10: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İsrail, tarihinde hiç görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya ve oldukça acımasız yöntemlerle karşılık veriyor. Gazze Şeridi'ndeki herkes Hamas'ı desteklemiyor. Neden kadınlar ve çocuklar acı çekiyor diye düşünmemiz lazım."

Her şeyin adının doğru konulması gerektiğine işaret eden Putin, “İsrail buna geniş çaplı ve oldukça acımasız yöntemlerle karşılık veriyor. Elbette olayların mantığını anlıyoruz, ama her iki taraftaki tüm acılara rağmen sivil halkı da düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

PUTİN'DEN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI BENZETMESİ

ABD’de bile artık duruma yönelik değerlendirmeler olduğuna dikkati çeken Putin, “Olayların gelişimi için, İkinci Dünya Savaşı sırasında Leningrad'ın kuşatılması sırasında olduğu gibi, Gazze Şeridi'ne ilişkin olarak aynı türden askeri ve askeri olmayan önlemlerin alınabileceği fikri de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler ortaya çıkıyor. Ancak bunun neyle bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Ve bence bu kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

Putin, diğer yandan İsrail'in güvenliğini sağlama ve bu güvenliği garanti etme hakkına da sahip olduğunu belirterek, bu durumdan çıkış yolunun bulunması gerektiğini ifade etti. Putin, bunun arabuluculuk çabaları sonucunda başarılabileceğini dile getirdi.

ABD VE İSRAİL BAKANLARI GAZZE'DE SİVİLLERİN NASIL KORUNACAĞI SORUSUNU YANITLAMADI

18.00: ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, düzenledikleri ortak basın toplantısında özellikle Gazze'deki sivillerin bölgeden güvenli şekilde çıkarılması ve insani koridor hakkındaki sorulara yanıt vermekte zorlandı.

İki bakan toplantının soru-cevap kısmında, Gazzeli sivillerin İsrail'in saldırılarından nasıl korunacağı ve sivillerin tahliye planlarına ilişkin sorular karşısında net cevaplar vermekten kaçındı.

17.06: İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1799'a çıktı.

16.57: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Hamas Gazze'deki halkın tamamını rehin aldı."

16.48: Kassam Tugayları, Safed'deki İsrail Kuzey Askeri Bölgesi karargahını vurdu. İsrail füzeleri vurduğunu açıkladı ancak karargah dumanların yükseldiği görüldü.

İRAN'DAN İSRAİL'E GÖZDAĞI

16.22: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının bölgeyi tehdit ettiğini belirterek, "Siyonist rejim cinayetlerine devam ederse her ihtimal düşünülebilir." dedi.

15.52: ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, CNN International'e yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 1 milyondan fazla insanın Gazze'nin kuzeyini boşaltması için verdiği talimatın "zorunlu bir emir" olduğunu belirterek, Washington'ın İsrail'in sivillere "adil bir uyarı" vermeye çalıştığını anladığını söyledi: "Ne yapmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Sivilleri tehlikeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu zor bir emir. 1 milyon insan var, yoğun bir ortam, savaş alanı. Bu yüzden kimsenin tahliyeyi gerçekleştirmenin zorluğunu hafife aldığını düşünmüyorum."

AF ÖRGÜTÜ: İSRAİL ORDUSU FOSFOR BOMBASI KULLANIYOR

15.17: Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı. Açıklamasında, fosfor bombasının tehlikelerinden bahseden Af Örgütü, "Bombanın kullanıldığı anlaşılan olayları araştırıyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

14.53: Arap Birliği, İsrail'in tahliye emri sonrası BM'yi müdahaleye çağırdı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İsrail'in tahliye emrinin suç teşkil eden "zorla nakil" olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Gazze nüfusunu sınır dışı etme "suçunu" önlemesi için BM'yi müdahaleye çağırdı.

HİZBULLAH'TAN "GERİ PLANDA DURMAYIZ" MESAJI

14.20: Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım (Naim Qassem); büyük güçlerin, Arap ülkelerinin ve Birleşmiş Milletler'in kendilerine, doğrudan veya dolaylı olarak İsrail'le Hamas arasındaki çatışmalara müdahale etmemesini söylediklerini belirtti. Ancak Naim, Hizbullah olarak her şeye hazır olduklarını ve yabancı güçlerin kendilerinden kenarda kalmalarını istemesine rağmen kendi planlarına göre İsrail'e karşı çatışmalara katkı sunacaklarını söyledi. Naim, "Herhangi bir eylemin zamanı geldiğinde onu gerçekleştireceğiz." dedi.

13.50: İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyini boşaltma emirlerini yerine getirmesinin zaman alacağını kabul ederek, "Zaman sağlamaya çalışıyoruz ve çok çaba harcıyoruz ve bunun 24 saat sürmeyeceğini anlıyoruz." diye konuştu.