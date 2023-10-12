İsrail ordusu, Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünelleri hedef aldığını açıkladı

İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, savaş uçaklarının Hamas militanları tarafından yer altında kurulan tünelleri hedef aldığını aktardı.

Conricus, “Hamas, 20 yıl önce Gazze’deki ve Gazze’ye giden yeraltı tünellerinin kontrolünü ele geçirmek için bir ağ kurdu; bu ağ Han Yunus ve Refah’a kadar uzanıyor” dedi.

Conricus’a göre Gazze’yi iki tabaka olarak düşünmek gerekiyor; biri sivillerin yaşadığı yer üstü diğeri de Hamas militanlarının inşa ettiği yeraltı tünelleri.

Conricus, yeraltındaki katmanın hedef alındığını açıkladı.

Diğer yandan Filistin tarafından yapılan açıklamada Gazze’deki ana hastanenin jeneratörlerini çalıştırması için sadece dört günlük yakıtının kaldığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre İsrail’in Gazze’de Cumartesi gününden beri sürdürdüğü hava saldırılarında 1.200 kişi hayatını kaybetti.