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İsrail ordusundan hava savunma sistemini güçlendirme kararı

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İsrail ordusu, geçen hafta Gazze, Lübnan ve Suriye'den roket atılması üzerine ülke çapında hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldı.
İsrail ordusundan hava savunma sistemini güçlendirme kararı

İsrail ordu radyosunun Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Ordu ülke genelinde hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldı ve Demir Kubbe bataryalarını ülke genelinde konuşlandırdı.” ifadesine yer verildi.

BÖLGEDE ARTAN GERİLİM

İsrail polisinin, geçen hafta Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, plastik mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine 37 roket fırlatıldığını duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tuttuğu saldırılara karşılık Gazze’ye hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail’in Gazze’ye saldırına karşılık Gazze’den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail ordusu, 8 Nisan’da da Suriye tarafından Golan Tepelerine 3 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

Suriye toprağı olan Golan Tepeleri 1967’den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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