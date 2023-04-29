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İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı

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Suriye, İsrail'in Humus'a füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı

Suriye, İsrail’in Humus ilinde birden fazla noktaya füze saldırısı düzenlediğini ve 3 sivilin yaralandığını belirtti.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA’nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, “Yerel saatle 00.50 sularında İsrail, Lübnan’ın kuzey yönünden Humus'un kırsalındaki bazı noktalara roket saldırısı düzenledi” ifadesi kullanıldı. Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda 3 sivil yaralandı, benzin istasyonu ve yakıt tankerleri yandı” denildi.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam, Humus ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah’ı unsurlarının bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. 

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