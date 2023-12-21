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İsrail'in saldırıları kendi vatandaşlarının ekonomisini de vurdu

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Tel Aviv'in Gazze katliamı, kendi vatandaşlarını da vurdu. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İsraillilerin yüzde 20’sinin gelirini azalttı. İsrail basınına yansıyan rapora göre ülkenin neredeyse yarısı ekonomik sıkıntı yaşamaktan endişe ediyor.
İsrail'in saldırıları kendi vatandaşlarının ekonomisini de vurdu

Tel Aviv yönetimi, dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yaparken, İsraillileri de fakirleştiriyor.

İsrail merkezli yardım kuruluşu Latet, Gazze’ye yönelik saldırıların İsrail ekonomisine olumsuz etkisine ilişkin rapor yayımladı.

Veriler, saldırıların İsrail halkına ekonomik açıdan verdiği zararı gözler önüne seriyor.

Katılımcıların yüzde 20’si  gelirlerinde düşüş olduğunu belirtti

Rapor, 500 İsrailli aileyle temmuz-eylül ve kasımda gerçekleştirilen farklı anketlerin sonuçlarına göre hazırlandı.

Katılımcıların yüzde 20’si Gazze’deki saldırılar nedeniyle gelirlerinde düşüş olduğunu belirtti.

Yaklaşık yüzde 45’i de ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşmaktan endişeli.

Rapora göre ülke genelinde gıda güvensizliği içinde yaşayan İsrailli aile sayısı artarak 710 bine ulaştı.

Hatta bu ailelerin yaklaşık yarısı için gıda güvenliği sorunu ciddi boyutlarda.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ekonomideki olumsuz yansımaları nedeniyle İsrail'deki yardım kuruluşları faaliyetlerini artırdı.

Saldırıların ilk gününden itibaren ihtiyaç sahibi İsrailli ailelere 130 binden fazla yardım paketi dağıtıldı.  

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