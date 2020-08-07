“İşsizlik ödeneği alanların imza atma uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldı"

Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından alınan karar ile işsizlik ödeneği almakta olan sigortalıların imza için daireye gitmemesine karar verildi. İmza atma uygulaması 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

İşsizlik ödeneği alan sigortalıların ödeneklerinin devam edebilmesi için haftada en az bir defa daireye gelerek imza atma uygulamasını 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı ve işsizlik ödeneği almakta olan sigortalıların imza için daireye gitmemesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca bu durumdaki sigortalıların işsizlik menfaatleri, banka hesapları üzerinden ödenmeye devam edeceği de aktarıldı.

Daha önce yapılan açıklamada söz konusu uygulamanın 31 Temmuz'da sonlanacağı duyurulmuştu.