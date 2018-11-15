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İstanbul'a 10 köprü daha geliyor

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Bakan İstanbul'la ilgili ise proje kapsamında 10 köprü daha yapılacağını kaydetti.
İstanbul'a 10 köprü daha geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Turhan Kanal İstanbul projesi kapsamında İstanbul'a 10 köprü daha yapılmasının planlandığını söyledi.

Bakan Turhan'ın açıklamasından satır başları şöyle;

(İstanbul Havalimanı hakkında): Tem otoyolu dediğimiz ikinci çevreyolu diye adlandırdığımız yol Hasdal, Kemerburgaz, Esenler kavşağı, Arnavutköy Habipler üzerinden havalimanına bağlanıyor.

2x4 şeritli olarak havalimanına hizmet veriyor. Yani havaalanı bölgesinde bir kavşaktan giriş çıkış yapılıyor, tamamlandığında 3 kavşaktan yapılacak. Tek kavşak elbette yetmez. Yolcu sayımız 350 bini bulacak. İleriye dönük çalışmamızda günlük 350 bini bulacağı tahmin ediliyor. Kargo istasyonuna ayrı bir kavşak yapılacak. 4. kavşakla da her türlü giriş çıkışlar yapılacak.

İETT otobüsleri kalkacak

Buraya toplu taşıma araçları taşımacılık yapacak. Lüks taksi araçlarımız taşımacılık yapacak. Havaalanının yapılmasındaki sözleşmedeki şartımız Atatürk Havalimanı'ndaki şirketlerin mağdur edilmemesidir.

Havalimanındaki taksilerin daha kaliteli olması önemli. İETT otobüsleri kalkacak. Aktarma istasyonlarından çalışacak. Özel bagaj taşımalı metro, 2019 sonunda Gayrettepe havalimanı metrosunu açmayı hedefliyoruz.

Gerek Anadolu gerek Avrupa tarafından belirli metro istasyonlarından otobüs aktarmaları olacak. Bagajı olacak, sahibine kart verecek. Lüks karayolu ulaşım hizmeti verilecek. En uzak mesafe Pendik 30 TL olacak, 12 TL'ye yolculuk yapılacak. Ortalama 15 TL olarak belirlendi. Her koltukta yolcuların kullanabileceği elektronik sistem olacak. İnternet, şarj sistemi olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'na direkt bağlanacak

Doğu'dan Batı'dan havalimanımıza çok tercihli bir şekilde bağlandı. Yılsonuna doğru Çatalca kavşağını da açacağız. Edirne ve Silivri tarafından gelenler Çatalca'dan Kuzey Marmara Otoyolu'na direkt bağlanmış olacaklar. Yani çok alternatifli yollarla birbirleriyle ulaşma imkanımız var.

10 köprü yapılacak

(Ulaştırma ve altyapı projeleri) Bakanlığımıza 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle yaptığımız yüksek maliyetli projeler sayesinde Iğdır'daki, Hakkari'deki yolumu yapıyorum.

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