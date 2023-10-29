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İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda özel bir etkinlik gerçekleştirildi.
İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da

Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde havada, karada ve denizde coşkuyla kutlandı.

İstanbul Boğazı'nda unutulmaz anlar

İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu.

 

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni

Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan geçiş yaptı. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu açıklandı.

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