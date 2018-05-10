İşte CTP'nin Değirmenlik Belediye Meclis üyeleri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Değirmenlik’te dün akşam gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi aday adaylarını tanıttı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, tanıtım gecesinde CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman ile Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler konuşma yaptı.

Aday tanıtım gecesinde konuşan Başbakan Erhürman, Değirmenlik halkının yerel yönetimlerde örnek belediyecilik sergileyen CTP’ye desteğini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler de, bölge halkının en iyi hizmeti hak ettiğini ve hizmetlerin seçimden sonra da devam edeceğini vurguladı.

Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve azaların halkla birlikte bölge sorunlarını çözeceklerini söyleyen Karavezirler, “Bayrağı almış olduğumuz noktadan daha ileriye taşımak için gerekli çalışmayı halkımızla bütünleşerek yürüteceğiz” dedi.

Yapılan kura çekimi sonrası belediye meclis üyelikleri aday sıralaması şöyle oluştu:

1-Mustafa Cambaz

2-Tahir Irız

3-Arzu Babahan

4-Ulaş Erzen

5-Mehmet Hüdaverdioğlu

6-Neşe Ilgın

7-Ayşe Betmezoğlu

8-Mustafa Şehitoğlu

9-Ahmet Dilekkayalı

10-Mahfuz Bulgan (YKP)

11-Nazelin Çakka

12-Fuat Emirtaneoğlu