  • BIST 101.881
  • Altın 180,004
  • Dolar 4,2453
  • Euro 5,0481
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

İşte CTP'nin Değirmenlik Belediye Meclis üyeleri

» »
İşte CTP'nin Değirmenlik Belediye Meclis üyeleri
İşte CTP'nin Değirmenlik Belediye Meclis üyeleri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Değirmenlik’te dün akşam gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi aday adaylarını tanıttı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, tanıtım gecesinde CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman ile Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler konuşma yaptı.

Aday tanıtım gecesinde konuşan Başbakan Erhürman, Değirmenlik halkının yerel yönetimlerde örnek belediyecilik sergileyen CTP’ye desteğini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler de, bölge halkının en iyi hizmeti hak ettiğini ve hizmetlerin seçimden sonra da devam edeceğini vurguladı.

Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve azaların halkla birlikte bölge sorunlarını çözeceklerini söyleyen Karavezirler, “Bayrağı almış olduğumuz noktadan daha ileriye taşımak için gerekli çalışmayı halkımızla bütünleşerek yürüteceğiz” dedi.

Yapılan kura çekimi sonrası belediye meclis üyelikleri aday sıralaması şöyle oluştu:

1-Mustafa Cambaz 

2-Tahir Irız

3-Arzu Babahan

4-Ulaş Erzen

5-Mehmet Hüdaverdioğlu

6-Neşe Ilgın

7-Ayşe Betmezoğlu

8-Mustafa Şehitoğlu

9-Ahmet Dilekkayalı

10-Mahfuz Bulgan (YKP)

11-Nazelin Çakka

12-Fuat Emirtaneoğlu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Başkan Harmancı: Lefkoşa ayağa kalkmalıydı, kalktı09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:57
  • LTB Başkanı Harmancı, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
  • Yerel seçime doğru.. Girne Belediyesi'nde hangi aday önde? Taner Ulutaş değerlendirdi...08 Mayıs 2018 Salı 18:37
  • Girne'de Dalgakıran da aday08 Mayıs 2018 Salı 11:20
  • Yerel seçime doğru... Gazimağusa'da kim önde? Taner Ulutaş değerlendirdi...07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:08
  • Son dakika! Güneşoğlu kesin aday!07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:33
  • Alsancak'ta sürpriz belediye başkan adayı07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:00
  • Karaman: “Amacımız Girne'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek”07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:47
  • YKP: "Cümbez'in altında buluşuyoruz"05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:59
  • Oktay Güney:" Bizim derdimiz, gailemiz İskele’ dir; iskemle değil."04 Mayıs 2018 Cuma 23:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti