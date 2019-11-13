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İşte en son anket! Bu Pazar seçim olsa...

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İşte en son anket! Bu Pazar seçim olsa...
İşte en son anket! Bu Pazar seçim olsa...

ORC Araştırma şirketi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyor musunuz?', 'Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' şeklinde sorulan sorulara verilen yanıtların anketini yayınladı.

ORC araştırma şirketi 'Kasım 2019 Gündem Araştırması' sonuçlarını açıkladı.

Araştırma şirketi , Gelecekten ümitlimisiniz? , Terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekat ve operasyonları destekliyor musunuz? Yargıya güveniyor musunuz?, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a güveniyor musunuz? Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? şeklinde soruları sordu.

Bu araştırma 06-09 Eylül 2019 tarihleri arasında 38 İl’de toplam
3620 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Araştırma şirketinin sorularına verilen yanıtların istatistiki sonuçları şu şekilde:

 

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