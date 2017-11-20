İşte TDP milletvekili aday adayları!

Parti Meclisi tarafından onaylanan aday adaylığı listesi 26 Kasım Pazar Günü üyelerin onayına sunulacak ve sıralama belli olacak.
LEFKOŞA
Adnan Eraslan Okul müdürü
Asım İdris Eğitimci
Barış Erkmen Finans Uzmanı
Av. Boysan Boyra Avukat
Bülent Kılıçoğlu Satış Pazarlama Müdürü
Çelen Çağansoy Radyo Programcısı
Dağdoğan Sadrazam Emekli astsubay
Yrd. Doç. Dr. Ediz Tuncel Akademisyen
Evrim Hınçal İş insanı
Av. Mine Atlı Avukat
Mustafa Erk Uzman Veteriner
Dr. Suphi Hüdaoğlu Doktor
Tekin Birinci Lisanslı Futbol Temsilcisi-Turizmci
Kontenjanlar
1- Cemal Gürsel Özyiğit Eğitimci (TDP Genel Başkanı)
4- Dr. Özlem Gürkut Doktor
5- Dr. Halil Hızal Doktor
MAĞUSA
Ahmet Denizer Gayrımenkul Yatırım-Proje Danışmanı
Ece Balcı Mimar
Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara Akademisyen
Hüseyin Angolemli Emekli Öğretmen
İlknur Işıl Türkmen Öğretmen
Av. Seyit Ahmet Güler Avukat
Taçam Gökbörü Esnaf
Ümit Emin Pazarlama Müdürü
Ümit Karagözlü Memur
Yasemin Çobanoğlu Çevre Mühendisi
Yeşim Dede Öğretim Görevlisi
Kontenjanlar
3- Doç. Dr. Mürüde Çelikağ Akademisyen
6- Barış Başel Sosyal Hizmet Uzmanı
GİRNE
Av. Ayşe Öztabay Avukat
Elmas Tokay Gazeteci
Faize Sertel Öğretmen
Hamide Gül Dağkıran Öğretmen
Meral Başkal Diyetisyen
Sibel Karaca Fizyoterapist
Zeki Çeler Siyaset Bilimci
Ziya Egemen Sencer Eczacı
Kontenjanlar
3- İlkşen Varoğlu Öğretmen
4- Zafer Hüray Emekli Astsubay
İSKELE
Cemaliye Soğancı Öğretim Görevlisi
Erkut Yılmabaşar İş İnsanı
Hasan Bilgehan Yazılımcı
Yaşar Gündeğer Mimar
Kontenjan
2- Salim Özbolat Öğretmen
GÜZELYURT
Adnan Kemal İşbilir Çiftçi
Ayhan Salih Korel Emekli Sosyal Hizmet Memuru
Kamil Gilanlıoğlu Esnaf
Metin Ertop Emekli Memur
Kontenjan
2- Neşe Ertok Öğretmen
LEFKE
Cem Kızılgök Esnaf
Orhun Karagözlü Emekli Polis Komutanı
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