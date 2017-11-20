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İşte TDP milletvekili aday adayları!

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İşte TDP milletvekili aday adayları!
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) toplandı. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 7 ocak seçimlerine yönelik milletvekilliği aday adaylığı listesi kabul edildi.

Parti Meclisi tarafından onaylanan aday adaylığı listesi 26 Kasım Pazar Günü üyelerin onayına sunulacak ve sıralama belli olacak. 

LEFKOŞA
Adnan Eraslan                     Okul müdürü
Asım İdris                             Eğitimci 
Barış Erkmen                       Finans Uzmanı
Av. Boysan Boyra                Avukat 
Bülent Kılıçoğlu                   Satış Pazarlama Müdürü
Çelen Çağansoy                 Radyo Programcısı
Dağdoğan Sadrazam          Emekli astsubay
Yrd. Doç. Dr. Ediz Tuncel     Akademisyen 
Evrim Hınçal                         İş insanı
Av. Mine Atlı                         Avukat 
Mustafa Erk                         Uzman Veteriner 
Dr. Suphi Hüdaoğlu             Doktor 
Tekin Birinci                         Lisanslı Futbol Temsilcisi-Turizmci 

Kontenjanlar
1-  Cemal Gürsel Özyiğit         Eğitimci (TDP Genel Başkanı) 
4- Dr. Özlem Gürkut                Doktor
5- Dr. Halil Hızal                      Doktor

MAĞUSA
Ahmet Denizer                         Gayrımenkul Yatırım-Proje Danışmanı
Ece Balcı                                  Mimar
Yrd. Doç. Dr. Ercan Hoşkara     Akademisyen
Hüseyin Angolemli                    Emekli Öğretmen
İlknur Işıl Türkmen                   Öğretmen
Av. Seyit Ahmet Güler             Avukat
Taçam Gökbörü                       Esnaf
Ümit Emin                                Pazarlama Müdürü
Ümit Karagözlü                       Memur
Yasemin Çobanoğlu               Çevre Mühendisi
Yeşim Dede                            Öğretim Görevlisi

Kontenjanlar 
3- Doç. Dr. Mürüde Çelikağ         Akademisyen
6- Barış Başel                             Sosyal Hizmet Uzmanı

GİRNE 
Av. Ayşe Öztabay             Avukat
Elmas Tokay                    Gazeteci
Faize Sertel                      Öğretmen
Hamide Gül Dağkıran       Öğretmen
Meral Başkal                     Diyetisyen
Sibel Karaca                     Fizyoterapist
Zeki Çeler                         Siyaset Bilimci
Ziya Egemen Sencer        Eczacı

Kontenjanlar
3- İlkşen Varoğlu            Öğretmen
4- Zafer Hüray               Emekli Astsubay

İSKELE
Cemaliye Soğancı           Öğretim Görevlisi 
Erkut Yılmabaşar            İş İnsanı
Hasan Bilgehan              Yazılımcı
Yaşar Gündeğer             Mimar

Kontenjan
2- Salim Özbolat      Öğretmen

GÜZELYURT
Adnan Kemal İşbilir   Çiftçi
Ayhan Salih Korel     Emekli Sosyal Hizmet Memuru
Kamil Gilanlıoğlu      Esnaf
Metin Ertop              Emekli Memur

Kontenjan
2- Neşe Ertok            Öğretmen

LEFKE
Cem Kızılgök            Esnaf 
Orhun Karagözlü      Emekli Polis Komutanı

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